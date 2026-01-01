ClearView CRM and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Clear View CRM VS Donorperfect
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while DonorPerfect starts at $99/month. Zeffy charges zero fees, so your donor dollars stay with your mission.
ClearView CRM and DonorPerfect require third-party payment processors with additional fees. Zeffy handles all payments directly with no setup needed.
ClearView CRM and DonorPerfect limit support by plan tier and business hours. Zeffy provides unlimited phone, chat, and email support to every user.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while ClearView CRM costs $500+ monthly plus user fees, and DonorPerfect charges $99+ monthly plus card fees per gift. You keep 100% of donations with Zeffy.
Unlike ClearView CRM and DonorPerfect that require separate payment processors and third-party integrations, Zeffy includes donation processing, event ticketing, and online stores in one platform with no fees.
Small nonprofits save thousands annually with Zeffy's zero-fee model. While competitors charge monthly fees plus transaction costs, Zeffy operates on voluntary donor contributions, letting you invest more in your mission.
ClearView CRM costs $500+ monthly plus $50 per user and card fees. DonorPerfect charges $99+ monthly plus card fees on every gift. Zeffy costs $0 with donors having the option to leave voluntary contributions.
Yes. While ClearView CRM and DonorPerfect require separate payment processors and third-party tools for events and stores, Zeffy includes everything: donation forms, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
