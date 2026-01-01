ClearView CRM and DonorDock both offer donor management tools, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, email automation, donation forms, and event management — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Clear View CRM VS Donordock
💸
ClearView CRM charges $500/month plus $50 per user, while Donordock costs $98/month. Zeffy charges zero fees, so your donations fund your mission.
💳
ClearView CRM and Donordock require separate payment processors and manual data entry. Zeffy handles donations directly with zero processing fees.
🤝
ClearView CRM and Donordock limit support based on your plan. Zeffy provides unlimited help to every organization at no cost.
Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero fees. While ClearView CRM costs $500/month plus $50 per user plus card fees, Zeffy handles donations, donor tracking, and communication in one platform without monthly costs or transaction fees.
Unlike Donordock's $98/month plus card fees per gift, Zeffy offers complete donor management with integrated fundraising tools at zero cost. You get donation forms, payment processing, donor tracking, and automated receipts without paying monthly fees or transaction costs.
Yes, Zeffy provides complete donor management plus fundraising tools like events, peer-to-peer campaigns, and online stores. While competitors require separate payment processors and charge hefty fees, Zeffy handles everything in one platform at zero cost to your organization.
Traditional donor management systems like ClearView CRM and Donordock only track donors but require separate payment processors. Zeffy combines donor management with built-in payment processing, donation forms, and fundraising tools at zero fees.
Nonprofits switch because Zeffy eliminates monthly costs and transaction fees while providing everything in one platform. Instead of paying $500+ monthly plus card fees, organizations get complete donor management and fundraising tools at zero cost.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
