Classy and YouCaring help nonprofits run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and campaign tools with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS YouCaring
💯
Keep 100% of donations instead of losing 3% to platform fees. Donors have the option to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
🎟️
Run raffles, auctions, and sell tickets without juggling multiple platforms or paying extra fees for each fundraising method you use.
🧩
Get donor management, email templates, and recurring giving tools designed for small nonprofit teams, not generic crowdfunding campaigns.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction cuts, no monthly charges. While Classy takes 3% plus card fees and YouCaring charged 2.9% + 30¢ per donation, Zeffy keeps every dollar with your cause where it belongs.
Unlike crowdfunding platforms that focus on one-time campaigns, Zeffy offers complete nonprofit tools - recurring donations, event ticketing, auctions, raffles, and donor management. You get everything you need in one place, not just basic campaign pages.
Zeffy understands small nonprofits need every dollar to count. We provide professional fundraising tools without the hefty fees that eat into your budget. Plus, donors can leave voluntary contributions to support our platform if they choose.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no transaction cuts, no monthly charges. Classy takes 3% plus card fees from every donation. That means on a $1,000 donation, you keep $1,000 with Zeffy but only $970 with Classy.
Yes, Zeffy goes beyond basic crowdfunding. You get donation pages, recurring giving, event ticketing, auctions, raffles, membership management, and donor CRM - all in one platform. No need to juggle multiple tools or pay separate fees for each feature.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice