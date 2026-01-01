Classy (now GoFundMe Pro) and WhyDonate help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and donor management with zero fees — so every dollar from your supporters stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Whydonate
🎟️
Classy and WhyDonate take fees from every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
🤝
Classy limits support by plan level and WhyDonate restricts response times. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, no matter your budget.
💳
Classy and WhyDonate only accept credit cards. Zeffy processes ACH bank transfers, tap-to-pay, and all major payment methods without extra fees.
Unlike Classy's 3% platform fees or WhyDonate's card processing costs, Zeffy charges zero fees on donations. Your nonprofit keeps 100% of every gift, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
While crowdfunding platforms focus on campaign-based fundraising, Zeffy offers complete nonprofit management tools including memberships, events, auctions, and online stores. You get everything you need in one place without paying platform fees.
Yes. Beyond donations, Zeffy supports event ticketing, membership management, online stores, auctions, and raffles. Unlike limited crowdfunding platforms, you can run your entire nonprofit operation through Zeffy at zero cost.
Classy charges 3% platform fees plus card processing costs, while WhyDonate takes card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your nonprofit keeps 100% of donations with no hidden costs or platform cuts.
Crowdfunding platforms limit you to campaign-based fundraising. Zeffy gives you complete nonprofit tools including events, memberships, auctions, and stores all in one platform without any fees eating into your budget.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
