Classy and SpotFund both help you run crowdfunding campaigns, but their fees can take a big bite out of every donation. Zeffy gives you powerful fundraising tools — donation pages, peer-to-peer campaigns, and donor management — with zero fees so you keep 100% of what supporters give.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS SpotFund
💯
Classy takes 3% plus card fees while SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your auction or peer-to-peer campaign keeps every dollar for your mission.
🧰
Classy and SpotFund require multiple platforms for auctions, raffles, and memberships. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, online stores, and donor management in one platform.
📞
Classy and SpotFund offer tiered support based on your plan level. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to every organization at no extra cost.
Zeffy offers 100% free crowdfunding with zero platform fees, while Classy charges 3% platform fees plus card processing fees on every donation. Your campaigns keep every dollar raised without losing money to fees.
Unlike SpotFund's basic crowdfunding tools, Zeffy provides complete nonprofit features including donor management, event ticketing, and auctions - all free. SpotFund charges card fees and lacks essential nonprofit tools.
Zeffy offers 100% free fundraising with zero platform fees, while Classy charges 3% platform fees plus card processing fees on every donation. Your nonprofit keeps every dollar raised, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Unlike SpotFund's basic crowdfunding tools, Zeffy provides comprehensive nonprofit features including donor management, event ticketing, auctions, and memberships - all with zero platform fees. SpotFund charges card fees on every gift.
Zeffy eliminates the biggest pain point of crowdfunding platforms: fees eating into your donations. While competitors charge 3%+ platform fees, Zeffy is completely free, helping small nonprofits maximize their impact without losing money to fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice