Classy (now GoFundMe Pro) and Schoolfundr help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Schoolfundr
💰
Classy takes 3% plus card fees and Schoolfundr charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising campaign actually supports your mission.
🧰
Classy and Schoolfundr require multiple platforms for auctions, raffles, and stores. Zeffy includes everything from donation pages to event ticketing in one simple platform.
☎️
Classy and Schoolfundr offer tiered support based on your plan. Zeffy provides unlimited phone and email support to every organization, no matter your budget.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while crowdfunding platforms charge fees on every donation. Classy takes 3% plus card fees, and Schoolfundr charges card fees on all gifts. With Zeffy, your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but you keep 100% of what's raised for your cause.
Unlike crowdfunding platforms that focus on single campaigns, Zeffy offers complete fundraising tools including donations, events, memberships, raffles, and online stores. You get everything needed to run your nonprofit year-round, not just campaign-based fundraising, and all without platform fees eating into your budget.
Yes, Zeffy accepts all major credit cards, ACH payments, Apple Pay, and Google Pay just like other platforms. The difference is we don't charge platform fees on any of these payment methods. Your supporters pay only standard card processing fees, with no additional cuts taken from your fundraising.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost, including live chat, phone calls, and personalized onboarding. Classy and Schoolfundr limit support based on your plan tier and charge platform fees on top. You get better help without paying more.
Crowdfunding platforms work for single campaigns, but nonprofits need year-round tools. Zeffy offers donations, events, memberships, raffles, and online stores all in one platform. Plus, you avoid the 3% platform fees that Classy charges and card fees that both competitors take from every gift.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
