Classy and Kickstarter both help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised stays with your cause.
Classy VS Kickstarter
Classy takes 3% and Kickstarter takes 5% of every dollar raised. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
Classy and Kickstarter require multiple platforms for auctions, raffles, and donor management. Zeffy gives you everything in one simple system.
Classy requires training and Kickstarter only works for creative projects. Zeffy is built specifically for nonprofits with ready-to-use templates.
Zeffy offers unlimited support with real humans who understand nonprofits. You get live chat, phone calls, and help center access at no extra cost. Classy limits support by plan level, and Kickstarter only offers basic email help.
Crowdfunding platforms are built for one-time projects, not ongoing nonprofit work. Zeffy gives you donor management, recurring giving, events, and memberships with zero fees. Your supporters become long-term donors, not just project backers.
Zeffy is built specifically for nonprofits, not creative projects. You keep 100% of donations with zero platform fees, while Classy takes 3% and Kickstarter takes 5% of every gift. Plus, you get real nonprofit tools like donor management and recurring giving.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Classy charges 3% plus card fees, and Kickstarter takes 5% plus fees. That means more money stays with your cause instead of going to platform costs.
Yes, and better for nonprofits. Zeffy offers donations, events, peer-to-peer campaigns, memberships, and online stores - all designed for nonprofits. Unlike Kickstarter's project focus or Classy's complex setup, Zeffy is simple and purpose-built for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
