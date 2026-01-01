Classy (now GoFundMe Pro) and Indiegogo help you run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Indiegogo
💸
Classy takes 3% and Indiegogo takes 5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so donors can give their full intended amount to your cause.
🤝
Classy and Indiegogo focus on campaign-style fundraising. Zeffy offers ongoing donor stewardship tools like CRM, email templates, and recurring giving.
🧰
Classy and Indiegogo require multiple tools for auctions, raffles, and events. Zeffy handles donations, ticketing, auctions, and memberships without extra fees.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools, while crowdfunding platforms charge 3-5% platform fees plus processing costs. You keep every dollar donated instead of losing hundreds to fees on each campaign.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Classy takes 3% plus card fees, and Indiegogo takes 5% plus processing fees from every donation your nonprofit receives.
Yes, Zeffy offers donation pages, peer-to-peer fundraising, event ticketing, and donor management - all the tools nonprofits need. Unlike crowdfunding platforms, we're designed specifically for ongoing nonprofit operations, not just one-time campaigns.
Zeffy provides unlimited support through live chat, phone calls, and email at no extra cost. Crowdfunding platforms offer limited support based on your plan level, often charging more for better service.
Crowdfunding platforms work best for one-time campaigns, but nonprofits need ongoing fundraising tools. Zeffy offers donor management, recurring giving, and event ticketing designed for year-round operations without platform fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
