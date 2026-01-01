Classy and HandUp both offer crowdfunding tools for nonprofits, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides the same campaign-building features plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS HandUp
💯
Classy takes 3% plus card fees and HandUp charges donors 8% per gift. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🧰
Classy lacks auctions and stores while HandUp missing raffles and ticketing. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and stores.
🤝
Classy offers tiered support and HandUp provides limited email help. Zeffy gives unlimited phone, email, and chat support to every organization.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Classy charges 3% platform fees plus card processing fees on every donation. With Zeffy, your supporters keep 100% of their gifts, and donors can leave voluntary contributions to support our platform.
HandUp charges donors an 8% fee on every gift, which can discourage giving. Zeffy never charges fees to your organization or donors. Your supporters give exactly what they intend, with the option to leave a voluntary contribution.
Yes, Zeffy offers a complete fundraising toolkit including event ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all fee-free. Unlike single-purpose crowdfunding platforms, you get everything you need in one place.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no platform fees ever. Classy takes 3% plus card fees from every donation, while HandUp charges donors 8% on top of their gifts. With Zeffy, every dollar donated reaches your cause.
Most crowdfunding platforms charge fees to generate profit. Zeffy operates differently - we're funded by voluntary contributions from donors who choose to support our mission of keeping fundraising free for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
