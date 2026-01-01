Classy (now GoFundMe Pro) and GoFundMe both offer crowdfunding tools, but they charge platform fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides comprehensive fundraising tools including donation forms, peer-to-peer campaigns, and event ticketing — all with zero fees so your nonprofit keeps 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS GoFundMe
💰
Classy and GoFundMe take 3% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero platform fees, so more money goes directly to your mission.
🧰
Classy and GoFundMe focus on single campaigns. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, and memberships all in one nonprofit-focused platform.
📞
Classy offers tiered support and GoFundMe provides limited assistance. Zeffy gives every nonprofit unlimited phone and email support at no extra cost.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike crowdfunding platforms that offer limited help based on your plan level, our team helps you succeed without extra fees or restrictions.
Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not sustainable nonprofit operations. Zeffy offers zero-fee fundraising plus donor management, events, memberships, and stores in one platform designed for your organization's growth.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Unlike crowdfunding platforms that take 3% plus card fees from every gift, Zeffy keeps more money in your mission while offering comprehensive nonprofit tools.
Zeffy charges zero platform fees forever. Classy and GoFundMe take 3% plus processing fees from every donation, which adds up quickly. For a nonprofit raising $50,000 annually, that's $1,500+ lost to platform fees that could fund your programs instead.
Yes, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management. Unlike single-purpose crowdfunding platforms, you get everything needed to run your nonprofit in one place.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
