Classy VS GoFundMe

Classy (now GoFundMe Pro) and GoFundMe both offer crowdfunding tools, but they charge platform fees that reduce your fundraising impact. Zeffy provides comprehensive fundraising tools including donation forms, peer-to-peer campaigns, and event ticketing — all with zero fees so your nonprofit keeps 100% of every donation.

Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits

GoFundMe
logo-dark-Classy
Classy
Classy VS GoFundMe

Classy VS GoFundMe: What nonprofits should know before choosing.

Frais
Caractéristiques
Modes de paiement
Soutien à la clientèle
Classy
GoFundMe
GoFundMe
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="emailfeatures"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_email.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Crowdfunding Platforms Features</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Campaign Builder</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Social Sharing & Link Generator</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Fundraising Goal Tracker</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-peer fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Upload Videos & Photos</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Comments & Encouragement Wall</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Donor Communications</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Branded, Embeddable Fundraising Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation Dedication Options</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"><div class="div-block-440"><div id="pricing"class="tablerow is-header"><div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8c44be5e84b3fa1ec188e_pricing.svg"alt=""><div class="comparecategorytitle">Pricing</div></div><div class="column2 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">{Headline_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">{Headline_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-header"><div class="rich-text_table is-header"><p class="rich-text_table is-header big-text">3%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="rich-text_table is-header">platform cut + card fees per gift</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Processing fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Processing_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Processing_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.4% + $0.30</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per credit card transaction (via GoFundMe Pay/Classy Pay); 2.5% + $0.30 for PayPal/Venmo; up to 3.2% for other payment processors; additional 1% for American Express</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Platform fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Platform-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Platform_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">2.2%</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">per transaction</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Monthly fees</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Monthly_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Monthly_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">$299/month</p><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">for Professional Plan; Essentials plan (for nonprofits under $1M revenue) has zero subscription fees</p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Value for money</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">{Value_1-number}</p><div class="table_icon-text-content"><img src="{icon-URL}"alt=""><img><p class="table_text">{Value_1}</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><p class="rich-text_table big-text">3.9</p><div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img><p class="table_text"></p></div></div></div></div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8d5b26894c6e329782874_Features.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Features</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">3.9/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Powerful but complex. Needs training and staff to manage all features effectively.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">3.9/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="rich-text_table is-header">Simple one-time campaigns. Missing tools for ongoing donor relationships and recurring giving.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donations</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Crowdfunding campaigns with social sharing and donor management features</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe focuses on personal crowdfunding campaigns rather than ongoing nonprofit donation management and donor relationships.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Ticketing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No event ticketing capabilities</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe doesn't offer event ticketing features. You'd need separate ticketing software to sell tickets for nonprofit events.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Peer-to-Peer Fundraising</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Peer-to-peer fundraising campaigns with team pages and social tools</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe allows supporters to create fundraising pages, but lacks the nonprofit-specific tools for managing peer-to-peer campaigns.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Auctions</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No auction tools available</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe doesn't support auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Raffles</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No built-in raffle or lottery features</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Online store</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">No dedicated online store functionality</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe doesn't include e-commerce features. You'd need a separate platform to sell merchandise or products for your nonprofit.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Memberships</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Classy offers membership management with recurring donation setup, but charges platform fees on all membership transactions which reduces your recurring revenue over time.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe doesn't offer membership management features. It's designed for one-time campaigns, not ongoing supporter relationships.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Donor Management/CRM</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Classy includes donor management and CRM features with detailed analytics, but the platform's complexity can overwhelm smaller nonprofits without dedicated staff.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe provides basic donor lists and contact info, but lacks advanced CRM features like donor segmentation or relationship tracking.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Emails & Newsletter</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Classy provides basic email tools for donor communication, but advanced email marketing features require integrations with third-party platforms at extra cost.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe has basic social sharing tools but no built-in email marketing or newsletter capabilities for donor communication.</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Payment Processing</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Classy processes payments but takes 2.9% + $0.30 per transaction plus additional platform fees, significantly reducing the funds that reach your cause.</p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe charges a 2.9% + $0.30 fee per donation. They also take a platform fee on top of payment processing costs.</p> </div> </div> </div> </div></div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <!-- HEADER ROW --> <div class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"> <img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8de3026f5d3875f3329a3_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Payment methods</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards, digital wallets, and bank transfers</p> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="rich-text_table is-header">Credit cards and digital wallets only</p> </div> </div> </div> <!-- CREDIT CARD --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Credit Card Payments</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Accepts all major credit cards including Visa, Mastercard, American Express, and Discover</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Accepts major credit and debit cards with processing fees deducted from donations</p> </div> </div> </div> <!-- APPLE PAY & GOOGLE PAY --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Apple Pay & Google Pay</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Supports Apple Pay, Google Pay, and other digital wallet payments</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Supported - Offers Apple Pay and Google Pay as payment options for donors</p> </div> </div> </div> <!-- ACH / BANK TRANSFERS --> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">ACH / Bank Transfers</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Yes - Supports bank transfers and ACH payments for recurring donations</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - GoFundMe only accepts credit/debit cards and PayPal for donations</p> </div> </div> </div> <!-- TAP TO PAY (END ROW) --> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Tap to Pay App</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations</p></div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="table_icon-text-content"> <img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""> <p class="table_text">Not supported - GoFundMe is web-based only with no mobile tap-to-pay functionality</p> </div> </div> </div> </div></div>
<div class="comparetable"> <div class="div-block-440"> <div id="pricing"class="tablerow is-header"> <div class="column1 is-header"><img loading="lazy"src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f8df20d98a80f025f7cb0f_BigIcons.svg"alt=""> <div class="comparecategorytitle">Customer Support</div> </div> <div class="column2 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text"></p> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> </div> </div> </div> <div class="column3 is-header"> <div class="rich-text_table is-header"> <p class="rich-text_table is-header big-text">3.9/5</p> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Unlimited Support</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> <p class="table_text"></p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe does not offer unlimited support - assistance is limited based on campaign type</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Phone Support / Office Hours</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> <p class="table_text"></p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe does not provide phone support or scheduled office hours for users</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Webinars</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> <p class="table_text"></p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe provides occasional educational webinars focused on crowdfunding best practices</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Help Center</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> <p class="table_text"></p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe maintains a help center with articles covering campaign setup and fundraising tips</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow is-white"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Email</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> <p class="table_text"></p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/686433f81dd99f7d4de5259b_Check.svg"alt=""><img> <p class="table_text">GoFundMe offers email support for campaign creators and donors with general inquiries</p> </div> </div> </div> </div> <div class="tablerow endrow"> <div class="column1 is-compare"> <div class="left-column_text">Nonprofit-Focused Support Team</div> </div> <div class="column2 is-compare is-purple"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src=""alt=""><img> <p class="table_text"></p> </div> </div> </div> <div class="column3 is-compare"> <div class="rich-text_table w-richtext"> <div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Email-only support built for individual crowdfunding, not nonprofit teams</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>

Why Zeffy over Classy and GoFundMe?

Why choose Zeffy over Classy and GoFundMe if you're a nonprofit

Conservez 100 % du produit de votre collecte de fonds

Classy and GoFundMe take 3% plus card fees from every donation. Zeffy charges zero platform fees, so more money goes directly to your mission.

Obtenez tous les outils dont vous avez besoin en un seul endroit

Classy and GoFundMe focus on single campaigns. Zeffy offers donations, events, raffles, auctions, and memberships all in one nonprofit-focused platform.

Accédez à un soutien réel lorsque vous en avez besoin

Classy offers tiered support and GoFundMe provides limited assistance. Zeffy gives every nonprofit unlimited phone and email support at no extra cost.

Questions que se posent les organisations à but non lucratif lorsqu'elles doivent choisir entre Zeffy et GoFundMe

Questions fréquentes

How does Zeffy's support compare to crowdfunding platforms like Classy and GoFundMe?

Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits. Unlike crowdfunding platforms that offer limited help based on your plan level, our team helps you succeed without extra fees or restrictions.

Why choose Zeffy over crowdfunding platforms for long-term nonprofit growth?

Crowdfunding platforms are built for one-time campaigns, not sustainable nonprofit operations. Zeffy offers zero-fee fundraising plus donor management, events, memberships, and stores in one platform designed for your organization's growth.

Why should nonprofits choose Zeffy over crowdfunding platforms like Classy and GoFundMe?

Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees, so 100% of donations reach your cause. Unlike crowdfunding platforms that take 3% plus card fees from every gift, Zeffy keeps more money in your mission while offering comprehensive nonprofit tools.

How does Zeffy's pricing compare to Classy and GoFundMe for ongoing fundraising?

Zeffy charges zero platform fees forever. Classy and GoFundMe take 3% plus processing fees from every donation, which adds up quickly. For a nonprofit raising $50,000 annually, that's $1,500+ lost to platform fees that could fund your programs instead.

Can Zeffy handle more than just crowdfunding campaigns like other platforms?

Yes, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit including event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and donor management. Unlike single-purpose crowdfunding platforms, you get everything needed to run your nonprofit in one place.

Zeffy vs.

Indiegogo

Zeffy vs.

Collectif ouvert

Zeffy vs.

TotalGiving

Ce qui différencie Zeffy

Zeffy a été conçu pour les organisations à but non lucratif comme la vôtre.

se concentrer sur ce qui compte

Conçu pour les petites équipes ayant de grandes missions.

Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.

ZERO-FEE

Conservez 100 % de chaque dollar.

Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.

Plate-forme ALL-IN-ONE

Laissez tomber le désordre technologique.

Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.

plug-and-play

Allez-y, vite.

Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.

mobile-first

Collectez des fonds à partir de n'importe quel appareil, n'importe où.

Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.

Pas de chiffre d'affaires

Ne perdez jamais un donateur au profit d'un bénévole.

Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.

En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.

Masey, Loose Ends.

"Nous encourions une tonne de frais pour notre ancienne plateforme de collecte de fonds et Zeffy nous a permis de recevoir beaucoup plus de dons.
Amy R
Rebuilding Together Metro Chicago
Zeffy m'a été d'une aide précieuse pour suivre nos donateurs, nos ventes, nos événements et nos revenus en un seul endroit. Le plus intéressant avec Zeffy, c'est qu'il est vraiment gratuit !
Debra B
Ministère du mentorat féminin Glory to Glory
Tout ce qui concerne Zeffy nous convient, à commencer par (bien sûr, pas de frais), mais aussi la facilité d'utilisation et l'expérience client, ainsi que l'assistance à la clientèle !
Carmen M
Fondation mondiale DIVINA
Zeffy est très facile à utiliser et veille à ce que chaque dollar soit rapidement versé sur notre compte. Une aide précieuse pour notre travail !
Nathan C
Jiwa International
Zeffy est très simple, permet de nombreuses personnalisations et s'intègre parfaitement à notre site web. Le fait que tout cela soit gratuit est encore incroyable pour moi.
Ryan S
Théâtre Jesters : Jeunesse illimitée
Nous n'arrivions pas à croire qu'il existait une plateforme de paiement gratuite pour notre groupe d'éclaireuses. Zeffy ne nous a demandé AUCUN frais, ce qui est énorme lorsque l'on fonctionne avec de très petites sommes d'argent.
Jennifer H
GSCB Troop 144
Nous étions prêts à vendre des billets en moins de 30 minutes. Les capacités de reporting étaient meilleures que sur d'autres sites payants.
Mark B
Fondation caritative Theta Mu Lambda
Depuis que nous utilisons Zeffy, notre taux de conversion des dons est monté en flèche. C'est une plateforme facile à utiliser. De plus, le service clientèle a toujours été réactif et serviable !
Stevie C
Nous sommes ELLE

EXEMPLES DE RÉUSSITES

La collecte de fonds à tarif zéro en action - des histoires d'organisations à but non lucratif qui valent la peine d'être partagées.

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.
Village Reach

Village Reach a perdu 1500 dollars à cause des frais de Donorbox. Ils ont déjà économisé presque autant avec Zeffy.

$18,345
Relevés
$917
Sauvegardé
Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson
Démocrates du comté de Jefferson

Zeffy s'avère un outil précieux pour les démocrates du comté de Jefferson

$25,356
Relevés
$1,268
Sauvegardé
Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois
Waggytail Rescue

Pas de bureau. Tous bénévoles. Pas de temps à perdre. Comment Waggytail Rescue sauve les animaux vulnérables de New York - un don sans frais à la fois

$66,102
Relevés
$3,305
Sauvegardé
Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.
Momentum Dance Collaborative

Grâce à Zeffy, Momentum Dance Collaborative a récolté 22 000 dollars pour financer sa série d'ateliers.

$22,843
Relevés
$1,142
Sauvegardé
Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.
Iron City Trykes

Iron City Tryke's a récolté plus de 20 000 dollars grâce à Zeffy - de quoi acheter près de 20 Tryke.

$18,910
Relevés
$946
Sauvegardé
Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food
Berry Good Food

Des frais de plateforme à la plantation de graines : L'histoire de la collecte de fonds sans frais de Berry Good Food

$89,123
Relevés
$4,457
Sauvegardé
Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.
Fondation Autism Insights

Autism Insights a choisi Zeffy dès le début. Ils n'ont jamais payé un seul centime, économisant ainsi plus de 1700 dollars.

$35,558
Relevés
$1,778
Sauvegardé
La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.
GB Sports Academy

La GB Sports Academy a économisé plus de 1 000 dollars en frais PayPal pour permettre à davantage d'athlètes de rester dans le sport qu'ils ont choisi.

$22,747
Relevés
$1,387
Sauvegardé
Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.
Centre d'arts créatifs Twin Steeples

Le Twin Steeples Creative Arts Center a renoncé à l'abonnement mensuel onéreux de Bloomerang. Il économise désormais des centaines d'euros grâce à Zeffy.

$15,730
Relevés
$787
Sauvegardé
