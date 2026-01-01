Classy and GiveSendGo both offer crowdfunding tools, but their fees can take a significant cut from your donations. Zeffy provides the same fundraising capabilities — donation pages, peer-to-peer campaigns, and donor management — with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS GiveSendGo
💯
Classy takes 3% plus card fees and GiveSendGo charges 2.7% plus 30¢ per donation. Zeffy charges zero fees, so every dollar raised goes directly to your mission.
🎯
Classy lacks auctions and raffles while GiveSendGo misses ticketing and stores. Zeffy includes everything you need to run successful fundraising events and campaigns.
🤝
Classy limits support by plan tier and GiveSendGo offers no phone support. Zeffy provides unlimited support to every nonprofit, regardless of donation volume.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Classy charges 3% platform fees plus card processing fees, and GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per donation. Every dollar raised goes directly to your cause.
Unlike crowdfunding platforms that focus on one-time campaigns, Zeffy offers complete fundraising tools including events, memberships, auctions, and online stores. You get everything in one platform without fees.
Yes. While platforms like GiveSendGo only handle basic donations, Zeffy includes event ticketing, membership management, raffles, auctions, and online stores. All features are free for nonprofits.
Zeffy is completely free for nonprofits. Classy charges 3% platform fees plus card processing costs, while GiveSendGo takes 2.7% + 30¢ per donation. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Crowdfunding platforms focus on short-term campaigns. Zeffy provides year-round fundraising tools including memberships, events, auctions, and donor management. Build lasting relationships, not just one-time campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
