Classy and Givealittle help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar from your supporters stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS Givealittle
Classy charges 3% plus card fees and Givealittle takes 5% plus fees. Zeffy charges zero platform fees, so donors can leave voluntary contributions instead.
Classy and Givealittle focus on crowdfunding campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Classy offers tiered support and Givealittle provides limited phone hours. Zeffy gives unlimited support to every organization at no extra cost.
With Zeffy, you keep 100% of donations. Classy takes 3% plus card fees, and Givealittle takes 5% plus fees. On a $10,000 campaign, you'd lose $300-500 to platform cuts with competitors.
Zeffy grows with your nonprofit beyond crowdfunding. Run events, sell merchandise, manage memberships, and host auctions all on one platform. No need to juggle multiple tools or pay extra fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits, while Classy takes 3% and Givealittle takes 5% of every donation plus card fees. You keep every dollar raised instead of losing hundreds to platform cuts.
Yes. Unlike crowdfunding-only platforms, Zeffy offers event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer fundraising all in one place at zero cost.
Zeffy provides unlimited support via live chat, email, and phone during business hours at no extra cost. Many platforms charge more for better support or limit access based on your plan.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
