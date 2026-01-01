Classy VS Givealittle

Givealittle

Crowdfunding Platforms Features
Campaign Builder: Classy - Yes; Givealittle - No
Social Sharing & Link Generator: Classy - Yes; Givealittle - No
Fundraising Goal Tracker: Classy - Yes; Givealittle - No Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility): Classy - Yes; Givealittle - No Peer-to-peer fundraising: Classy - Information not available; Givealittle - Information not available Upload Videos & Photos: Classy - Yes; Givealittle - No Donor Comments & Encouragement Wall: Classy - Yes; Givealittle - No Custom Donor Communications: Classy - Yes; Givealittle - No Branded, Embeddable Fundraising Forms: Classy - Yes; Givealittle - No Donation Dedication Options: Classy - Yes; Givealittle - No

Pricing
Classy: 3% platform cut + card fees per gift
Processing fees: 2.4% + $0.30 per credit card transaction (via GoFundMe Pay/Classy Pay); 2.5% + $0.30 for PayPal/Venmo; up to 3.2% for other payment processors; additional 1% for American Express
Platform fees: 2.2% per transaction
Monthly fees: $299/month Professional Plan; Essentials plan (for nonprofits under $1M revenue) has zero subscription fees
Value for money: 3.9

Givealittle: 5% platform cut + card fees
Processing fees: 1.5% fee charged to donors when paying by credit/debit card (e.g., $20 donation = $20.30 charged). No additional processing fee for other payment methods
Platform fees: 5% flat fee (GST inclusive) on the total amount raised, deducted when funds are paid out
Monthly fees: $0 - No monthly fees
Value for money: N/A

Features
Classy: 3.9/5 - Powerful but complex. Needs training to master all features and integrations.
Donations: Crowdfunding campaigns with social sharing tools and donor management Givealittle: N/A - Limited toolset. Requires separate platforms for ticketing, auctions, and memberships.
Donations: Givealittle focuses on crowdfunding campaigns with social sharing features, but charges platform fees that reduce your fundraising impact. Ticketing
Classy: No event ticketing capabilities
Givealittle: Givealittle doesn't offer event ticketing. You'd need additional platforms to sell tickets and manage event attendance. Peer-to-Peer Fundraising
Classy: Peer-to-peer fundraising campaigns with team pages and leaderboards
Givealittle: Givealittle offers peer-to-peer fundraising through campaign sharing, but with limited customization and donor management features.

Auctions
Classy: No auction features available
Givealittle: Givealittle doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments. Raffles
Classy: No built-in raffle or lottery features
Givealittle: Givealittle doesn't provide raffle or lottery functionality. You'd need separate tools and manual processes to run prize draws. Online store
Classy: No dedicated online store functionality
Givealittle: Givealittle doesn't include e-commerce capabilities. You'd need separate platforms to sell merchandise or products for your cause. Memberships
Classy: Classy offers membership management with recurring billing, member tiers, and basic member communication tools through their platform.
Givealittle: Not available - Givealittle focuses on one-time crowdfunding campaigns rather than ongoing membership programs

Donor Management/CRM
Classy: Built-in donor database with giving history, contact management, and basic reporting. Integrates with popular CRM systems like Salesforce. Givealittle: Basic donor data collection through campaigns but no advanced CRM features or donor relationship management tools

Emails & Newsletter
Classy: Basic email tools for donor communication and campaign updates. Limited segmentation and automation compared to dedicated email platforms. Givealittle: Limited communication tools - basic updates to campaign supporters but no comprehensive email marketing features

Payment Processing
Classy: Processes donations with 2.9% + $0.30 per transaction fee. Supports major credit cards, ACH, and PayPal with PCI compliance. Givealittle: Basic payment processing with transaction fees on all donations, including credit card processing fees

Payment methods
Classy: Credit cards and digital wallets only
Givealittle: Credit cards and digital wallets only

Credit Card Payments
Classy: Supported - Accepts major credit cards for donation campaigns and fundraising events
Givealittle: Supported - Accepts major credit cards with processing fees charged to donors

Apple Pay & Google Pay
Classy: Supported - Offers mobile wallet payments for donor convenience
Givealittle: Supported - Offers digital wallet payments for donor convenience

ACH / Bank Transfers
Classy: Not supported - Classy focuses on credit card processing for nonprofit campaigns
Givealittle: Not supported - Givealittle focuses on credit card payments only

Tap to Pay App
Classy: Not supported - Classy is web-based platform without in-person payment capabilities
Givealittle: Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available

Customer Support
Classy: (no rating provided)
Givealittle: N/A

Unlimited Support
Classy: (no information)
Givealittle: Givealittle provides standard support during business hours with response delays

Phone Support / Office Hours
Classy: (no information)
Givealittle: Givealittle offers limited phone support during New Zealand business hours only

Webinars
Classy: (no information)
Givealittle: Givealittle offers occasional training webinars for fundraising best practices

Help Center
Classy: (no information)
Givealittle: Givealittle maintains a help center with articles and guides for campaign setup

Email
Classy: (no information)
Givealittle: Givealittle provides email support for users with questions or technical issues

Nonprofit-Focused Support Team
Classy: (no information)
Givealittle: Email support with delayed responses and limited phone access in NZ hours