Classy and FundRazr help nonprofits run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and campaign tools with zero fees — so every dollar donated stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS FundRazr
🪙
Classy takes 3% and FundRazr takes 5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your crowdfunding campaign actually raises money for your mission.
🧰
Classy and FundRazr require separate tools for raffles, auctions, and ticketing. Zeffy includes everything in one platform, saving you time and setup costs.
🤝
Classy and FundRazr limit support by plan tier. Zeffy provides unlimited phone and email support to every nonprofit, no matter your campaign size.
Zeffy is 100% free for nonprofits. While Classy charges 3% platform fees plus card processing and FundRazr takes 5% plus processing fees, Zeffy keeps every dollar of your donations. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy goes beyond crowdfunding with a complete nonprofit toolkit. You get donation forms, event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM all in one platform - no need for multiple tools or extra fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no transaction cuts, no hidden costs. While Classy takes 3% and FundRazr takes 5% of every donation, Zeffy keeps your full donation amount. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Yes. Unlike crowdfunding-only platforms, Zeffy offers event ticketing, online stores, membership management, auctions, raffles, and donor CRM - all in one place. You won't need multiple tools or pay separate fees for different fundraising activities.
Zeffy provides unlimited support at no extra cost through live chat, email, and phone during business hours. Many crowdfunding platforms limit support based on your plan tier or charge extra for premium assistance.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
