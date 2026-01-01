Les donateurs choisissent

Crowdfunding Platforms Features
Campaign Builder Social Sharing & Link Generator Fundraising Goal Tracker
Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility) Peer-to-peer fundraising
Information not available
Information not available Upload Videos & Photos Donor Comments & Encouragement Wall
Custom Donor Communications Branded, Embeddable Fundraising Forms Donation Dedication Options

Pricing
3%
3% platform cut + card fees per gift
1.5% + $30
1.5% card fees + $30 per project
Processing fees
2.4% + $0.30
per credit card transaction (via GoFundMe Pay/Classy Pay); 2.5% + $0.30 for PayPal/Venmo; up to 3.2% for other payment processors; additional 1% for American Express
1.5%
of project cost for third-party payment processing
Platform fees
2.2%
per transaction
15%
suggested donation to DonorsChoose (optional, donors can reduce or remove at checkout)
Monthly fees
$299/month
for Professional Plan; Essentials plan (for nonprofits under $1M revenue) has zero subscription fees
$0
No monthly fees
Value for money
3.9
4.0/5.0

Features
3.9/5
Powerful but complex. Requires setup time and carries transaction fees on every gift. N/A
Built for classroom projects only. Limited flexibility for general nonprofit fundraising needs. Donations
Accept one-time and recurring donations with customizable forms, but transaction fees apply to every gift
DonorsChoose focuses on classroom project funding with a structured request system, but doesn't offer flexible donation forms for general fundraising campaigns.
Ticketing
Event ticketing available but comes with additional fees on top of base platform costs
DonorsChoose doesn't provide event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell tickets for fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
Strong peer-to-peer fundraising with team pages and social sharing, though setup can be complex
DonorsChoose doesn't support peer-to-peer fundraising campaigns where supporters can create their own fundraising pages for your cause.
Auctions
Classy doesn't offer auction tools - you'll need a separate platform for silent auctions and bidding events
DonorsChoose doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to manage bidding and payments.
Raffles
Limited raffle functionality - basic ticket sales without specialized raffle management features
DonorsChoose doesn't offer raffle or sweepstakes functionality. You'd need separate tools to manage ticket sales and winner selection.
Online store
No built-in online store features - you'll need to integrate with third-party e-commerce solutions
DonorsChoose doesn't include e-commerce capabilities. You'd need a separate platform to sell merchandise or products for your nonprofit.
Memberships
Classy offers membership management with recurring billing and member portal access, but charges platform fees on all membership revenue which reduces your funding over time.
DonorsChoose doesn't offer membership management - it's designed for one-time classroom project funding rather than ongoing supporter relationships
Donor Management/CRM
Classy includes donor management with giving history tracking and basic reporting, though advanced CRM features require higher-tier plans with additional monthly costs.
Basic donor tracking for project supporters, but lacks robust CRM features for building long-term relationships with your community
Emails & Newsletter
Classy provides basic email tools for donor communication and campaign updates, but lacks advanced segmentation and automation features found in dedicated email platforms.
Limited email tools focused on project updates rather than comprehensive donor communication and newsletter management
Payment Processing
Classy processes payments with standard credit card fees plus additional platform fees (2.9% + $0.30 per transaction), making it more expensive than free alternatives.
Processes payments for classroom projects with fees deducted from donations, reducing the amount reaching teachers and students

Payment methods
Credit cards and digital wallets only
Limited to project donations through their platform
Credit Card Payments
Supported - Accepts major credit cards through secure payment processing for donation campaigns
Limited - Only available for donors funding classroom projects through DonorsChoose's platform
Apple Pay & Google Pay
Supported - Offers mobile wallet payments including Apple Pay and Google Pay for donor convenience
Not supported - DonorsChoose uses traditional payment methods for project donations only
ACH / Bank Transfers
Not supported - Classy (now GoFundMe Pro) focuses on credit card processing for crowdfunding campaigns
Not supported - DonorsChoose focuses on classroom project funding, not direct payment processing
Tap to Pay App
Not supported - Classy is a web-based crowdfunding platform without in-person payment capabilities
Not supported - DonorsChoose operates as a project-based crowdfunding platform, not a payment processor

Customer Support
3.9/5
N/A
Unlimited Support
Classy offers tiered support based on plan level, with premium support for higher tiers
DonorsChoose does not offer unlimited support - assistance is limited based on user type and project status
Phone Support / Office Hours
Classy provides phone support during standard business hours for account holders
DonorsChoose does not provide phone support or scheduled office hours for general users
Webinars
Classy offers regular training webinars and educational sessions for users
DonorsChoose offers occasional training sessions and best practice webinars for educators creating classroom projects
Help Center
Classy maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs
DonorsChoose maintains a comprehensive help center with guides for teachers, donors, and project management
Email
DonorsChoose provides email support for project creators and donors with response times varying by issue complexity
DonorsChoose provides email support for project creators and donors with response times varying by issue complexity
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan level with premium help for higher-tier users only
Platform designed for teachers, not nonprofits — limited support based on user type