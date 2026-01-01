Classy (now GoFundMe Pro) and CrowdRise (now GoFundMe) both help nonprofits run crowdfunding campaigns, but they charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you powerful crowdfunding tools, donation pages, and donor management with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Classy VS CrowdRise
💯
Classy takes 3% plus card fees and CrowdRise charges 2.2% plus fees on every donation. Zeffy charges zero fees, so your peer-to-peer campaigns raise money for your mission.
🛠️
Classy and CrowdRise only handle donations, forcing you to buy separate tools for raffles, auctions, and events. Zeffy includes everything in one platform.
🤝
Classy limits support by plan level and CrowdRise restricts phone help to premium users. Zeffy provides unlimited support to every organization at no cost.
Zeffy is completely free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. While Classy charges 3% plus card fees and CrowdRise takes 2.2% plus fees on every donation, 100% of funds raised go directly to your cause with Zeffy.
Yes, and more. While Classy and CrowdRise focus only on donation campaigns, Zeffy includes peer-to-peer fundraising plus ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all free. You get everything in one platform without paying multiple fees.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no platform fees, no monthly costs, no hidden charges. While Classy takes 3% plus card fees and CrowdRise charges 2.2% plus fees, every dollar donated through Zeffy goes directly to your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Unlike Classy and CrowdRise that focus only on donations, Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, memberships, and online stores - all at zero cost. You won't need separate software or pay multiple platform fees to run complete fundraising campaigns.
Zeffy provides unlimited support through live chat, email, and phone during business hours - completely free. While Classy and CrowdRise offer tiered support based on paid plans, we believe every nonprofit deserves full access to help when they need it.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice