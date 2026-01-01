CiviCRM and Zoho CRM help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management plus donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Zoho CRM
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of monthly subscriptions and transaction costs.
Zeffy works right out of the box with donation forms, email templates, and donor tracking that require no technical knowledge to set up.
Zeffy includes donation pages, event ticketing, raffles, and peer-to-peer campaigns in one platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero fees. While CiviCRM and Zoho CRM track donors, they require separate payment systems and technical setup. Zeffy handles everything in one platform without monthly costs or transaction fees.
Zeffy is completely free with donors having the option to leave a voluntary contribution. CiviCRM charges monthly fees plus card processing costs, while Zoho CRM costs $20 per user monthly plus add-on expenses. Your nonprofit keeps 100% of donations with Zeffy.
Yes. Zeffy includes ticketing, auctions, raffles, and peer-to-peer fundraising with built-in payment processing. CiviCRM and Zoho CRM lack these features and require complex integrations or separate software to run fundraising events effectively.
Zeffy gives you donor management that actually works without the headaches. While CiviCRM requires technical setup and Zoho CRM needs expensive add-ons, Zeffy handles donor tracking, automated receipts, and relationship building in one simple platform at zero cost.
Zeffy automatically captures donor data from every donation, creates detailed profiles, and tracks giving history without manual data entry. CiviCRM and Zoho CRM require separate payment systems and complex integrations that often break or need constant maintenance.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
