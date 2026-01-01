CiviCRM and Virtuous help you track donors and manage relationships, but both come with ongoing costs that add up over time. Zeffy gives you donor management, online giving, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Virtuous
💰
CiviCRM and Virtuous eat into your mission funding with subscription fees and transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your cause.
🧰
CiviCRM lacks auction and raffle tools, while Virtuous requires separate software for events and ticketing. Zeffy includes everything you need for complete fundraising campaigns.
🚀
CiviCRM requires developer help for setup and customization, while Virtuous demands complex integrations. Zeffy works right out of the box with no technical knowledge needed.
CiviCRM requires technical expertise to set up and maintain, plus you'll pay separate payment processing fees. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - no monthly costs, no transaction fees, just free fundraising tools that work right out of the box.
Virtuous charges monthly fees plus processing fees on every donation, eating into your fundraising. Zeffy tracks all your donor data, manages relationships, and processes gifts completely free. More money stays with your mission instead of going to software costs.
Yes. While CiviCRM needs technical setup and Virtuous requires expensive subscriptions, Zeffy combines donor management, online giving, events, and more in one simple platform. Everything works together seamlessly with zero fees, so you can focus on your cause.
CiviCRM requires technical expertise and separate payment fees, while Virtuous charges monthly subscriptions plus processing costs. Zeffy gives you complete donor management, online giving, and relationship tracking with zero fees. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform.
CiviCRM and Virtuous both charge monthly fees plus transaction costs on every donation. Zeffy is completely free - no monthly fees, no processing fees, no hidden costs. 100% of donations reach your cause, with donors having the option to leave a voluntary contribution.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice