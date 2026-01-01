CiviCRM and Veracross help you track donors and manage relationships, but they come with setup complexity and ongoing costs. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Veracross
💸
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs and monthly subscriptions
⚙️
Zeffy works right out of the box with donation forms, event ticketing, and donor management that small teams can use without technical expertise
🤝
Zeffy provides live chat, phone support, and dedicated onboarding to help you succeed, not just community forums and limited business hours
Zeffy offers 100% free fundraising with no monthly fees or transaction costs, while CiviCRM requires monthly fees plus payment processing fees. Zeffy works right out of the box with simple setup, while CiviCRM needs technical expertise and ongoing maintenance that small nonprofits often can't afford.
Zeffy is built specifically for nonprofits with dedicated fundraising tools like peer-to-peer campaigns, auctions, and event ticketing at zero cost. Veracross focuses on school administration and lacks essential nonprofit features like auction management, online stores, and comprehensive donor engagement tools.
Zeffy requires no technical setup or developer assistance. Your team can start fundraising immediately with built-in payment processing, automated donor receipts, and intuitive campaign creation. Unlike complex systems that need ongoing maintenance, Zeffy handles everything so you can focus on your mission.
Zeffy gives you complete donor management at zero cost with built-in payment processing, automated receipts, and easy campaign tracking. CiviCRM requires technical setup and ongoing maintenance costs, while Veracross lacks essential nonprofit tools like auction management and peer-to-peer campaigns.
Zeffy eliminates monthly fees and transaction costs that eat into your donations. While CiviCRM and Veracross charge monthly fees plus payment processing costs, Zeffy keeps 100% of your donations with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
