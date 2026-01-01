CiviCRM and Salesforce help you track donors and manage relationships, but both require technical setup and ongoing maintenance costs. Zeffy gives you donor management, donation processing, and event ticketing in one simple platform — with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Salesforce
🆓
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of platform costs
⚙️
Zeffy works right out of the box with no technical knowledge required for small nonprofit teams
🎟️
Zeffy includes built-in raffles, auctions, and ticketing so you can run events without juggling multiple platforms
CiviCRM requires technical setup, ongoing maintenance, and separate payment processing fees. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees - just sign up and start fundraising in minutes.
Salesforce costs $60+ per user monthly plus transaction fees and requires third-party tools for payments. Zeffy includes everything you need - donor tracking, payment processing, and fundraising tools - with zero fees.
Yes, Zeffy tracks donor history, manages recurring gifts, and segments supporters just like expensive CRMs. The difference? You get professional donor management without monthly fees or technical headaches.
Traditional donor management systems charge monthly fees, transaction costs, and require separate payment tools. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising in one platform with zero fees.
No technical setup required. While CiviCRM needs ongoing maintenance and Salesforce requires integrations, Zeffy works right out of the box. Track donors, process gifts, and send receipts without IT headaches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
