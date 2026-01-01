CiviCRM and ProDon help you track donors and manage relationships, but both charge fees and require technical setup. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Pro Don
💸
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so you keep 100% of what you raise for your mission
🛠️
Zeffy works right out of the box with no technical knowledge required, while donor management systems need developer help
🎟️
Zeffy includes auction, raffle, and ticketing tools in one platform instead of forcing you to juggle multiple systems
CiviCRM requires technical setup, ongoing maintenance, and separate payment processing fees. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - no monthly costs, no transaction charges, just free fundraising tools that work right away.
ProDon charges monthly subscription fees plus payment processing costs that add up quickly. Zeffy offers the same donor tracking and donation processing completely free, so you keep 100% of every donation to fund your mission.
Yes. While CiviCRM and ProDon require technical expertise and costly integrations, Zeffy provides donation forms, donor management, event ticketing, and peer-to-peer fundraising in one simple platform - all at zero cost.
CiviCRM and ProDon both charge monthly subscription fees plus payment processing costs that eat into your donations. Zeffy provides complete donor management - tracking, segmentation, and communication tools - at zero cost, so every dollar donated goes directly to your cause.
CiviCRM requires technical setup and ongoing maintenance that overwhelms small nonprofit teams. ProDon charges subscription fees for basic donor tracking. Zeffy gives you easy donor management with custom fields, automated receipts, and relationship tracking - all free and ready to use.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
