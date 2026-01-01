CiviCRM and Neon One help you track donors and manage relationships, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Neon One
💯
CiviCRM and Neon One take processing fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
💬
CiviCRM relies on community forums and Neon One limits support by plan. Zeffy provides live chat and phone support to help you succeed.
🚀
CiviCRM requires technical expertise and Neon One needs complex integrations. Zeffy works right away with no setup or maintenance needed.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees or transaction costs. Unlike CiviCRM, which requires technical expertise and ongoing maintenance, Zeffy is ready to use right away with built-in payment processing.
Zeffy eliminates the monthly subscription fees and 2.9% transaction costs that Neon One charges. You get the same donor tracking and communication tools without paying hundreds in monthly fees or losing donation dollars to processing costs.
Yes. Zeffy includes donation processing, donor management, event ticketing, online stores, and peer-to-peer fundraising at zero cost. Unlike competitors that charge for each feature, everything is included with no hidden fees.
Zeffy is the only platform that's completely free for nonprofits. While CiviCRM requires technical expertise and Neon One charges monthly fees plus transaction costs, Zeffy gives you everything you need with zero fees.
CiviCRM costs thousands in setup and maintenance, while Neon One charges $99+ monthly plus 2.9% per donation. Zeffy eliminates all these costs, letting you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
