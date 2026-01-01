CiviCRM and LiveImpact help you track donors and manage relationships, but both charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Live Impact
CiviCRM and LiveImpact charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CiviCRM relies on community forums and LiveImpact has limited support hours. Zeffy offers live chat, phone support, and dedicated help whenever you need it.
CiviCRM requires technical setup and LiveImpact needs complex integrations. Zeffy works right out of the box with donation forms, events, and donor management ready to go.
CiviCRM requires technical expertise to set up and maintain, plus you'll pay monthly fees and card processing costs. Zeffy gives you complete donor management with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform.
LiveImpact charges $150/month plus card fees and lacks built-in payment processing. Zeffy includes everything - donor tracking, payment processing, and fundraising tools - with no monthly fees or hidden costs.
Yes. While CiviCRM and LiveImpact separate donor management from payment processing, Zeffy combines both seamlessly. Track donor relationships, process gifts, and build campaigns - all without monthly fees eating into your budget.
Most donor management tools charge monthly fees and separate you from payment processing. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and fundraising in one platform with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our mission.
CiviCRM requires technical expertise and ongoing maintenance costs, while LiveImpact charges $150/month without payment processing. Zeffy gives you everything - donor management, payments, and campaigns - without monthly fees or technical headaches.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
