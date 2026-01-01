CiviCRM and Little Green Light help you track donors and manage relationships, but they charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Little Green Light
CiviCRM and Little Green Light charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CiviCRM and Little Green Light focus only on donor management. Zeffy includes donation forms, event ticketing, raffles, auctions, and peer-to-peer campaigns.
CiviCRM requires technical setup and Little Green Light charges $45/month before you raise a penny. Zeffy works immediately with no setup fees or monthly costs.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, setup costs, or transaction charges. Unlike CiviCRM's complex technical requirements or Little Green Light's $45/month fees, Zeffy provides an easy-to-use platform that grows with your nonprofit without eating into your budget.
While CiviCRM requires monthly hosting fees plus payment processing costs, and Little Green Light charges $45/month plus card fees, Zeffy is completely free. Donors simply have the option to leave a voluntary contribution to support our platform, keeping 100% of your fundraising dollars in your mission.
No technical skills required. Unlike CiviCRM which needs IT support for setup and maintenance, Zeffy works right out of the box. Your team can start managing donors, processing donations, and running campaigns immediately without training or technical configuration.
Zeffy stores and organizes all your donor information automatically when they give through any of our fundraising tools. Unlike CiviCRM's complex database setup or Little Green Light's limited integration options, your donor data flows seamlessly between donations, events, and campaigns without manual imports or technical configuration.
Yes, Zeffy combines donor management with built-in payment processing at zero cost. While CiviCRM requires separate payment processors and Little Green Light lacks payment capabilities entirely, Zeffy handles everything from donation forms to donor tracking in one platform without monthly fees or transaction charges.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
