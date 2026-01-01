CiviCRM and DonorSearch help you track donors and manage relationships, but they charge fees and require technical setup. Zeffy combines donor management with donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Civi CRM VS Donor Search
CiviCRM and DonorSearch charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CiviCRM requires technical expertise and DonorSearch focuses only on research. Zeffy handles donations, events, and donor management in one simple platform.
CiviCRM relies on community forums and DonorSearch offers limited support tiers. Zeffy provides unlimited live chat and phone support to all users.
CiviCRM requires technical setup and ongoing maintenance that overwhelms small nonprofit teams. Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees, so you keep 100% of donations while getting an easy-to-use system that works right out of the box.
DonorSearch focuses only on prospect research with custom pricing plus card fees. Zeffy combines donor tracking, payment processing, and relationship management in one platform with zero fees, helping you find, engage, and retain donors without breaking your budget.
Yes. Unlike CiviCRM's complex technical requirements or DonorSearch's research-only focus, Zeffy manages your entire donor journey from first gift to long-term relationships. You get donation processing, donor tracking, and communication tools with zero platform fees.
Most donor management tools either charge monthly fees or focus only on research without processing donations. Zeffy combines complete donor management with payment processing at zero platform fees, so you keep 100% of every donation while building stronger relationships.
CiviCRM charges monthly fees plus card processing costs, while DonorSearch uses custom pricing plus fees per gift. Zeffy eliminates platform fees entirely, with donors having the option to leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
