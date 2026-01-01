CiviCRM and DonorPerfect help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, online donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Civi CRM VS Donorperfect
CiviCRM and DonorPerfect charge monthly fees plus transaction costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
CiviCRM requires technical setup and DonorPerfect starts at $99/month. Zeffy works right out of the box with no monthly costs or complex configuration.
CiviCRM relies on community forums and DonorPerfect limits support by plan. Zeffy provides unlimited live chat and phone support to every organization.
CiviCRM requires technical setup and ongoing maintenance that overwhelms small teams. DonorPerfect charges $99/month plus card fees. Zeffy gives you complete donor tracking, automated receipts, and relationship management with zero platform fees.
Yes. While CiviCRM needs separate payment processors and DonorPerfect lacks auction or raffle tools, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and peer-to-peer fundraising in one platform with no monthly costs or transaction fees.
Unlike CiviCRM's complex technical setup or DonorPerfect's $99/month fees, Zeffy offers zero platform fees with built-in payment processing. You get donor management, online donations, and email tools without monthly costs or technical headaches.
CiviCRM requires monthly hosting fees plus transaction costs, while DonorPerfect charges $99/month plus card fees. Zeffy is completely free with no platform fees, so 100% of donations reach your cause with optional donor contributions covering costs.
No technical skills needed. While CiviCRM requires database knowledge and DonorPerfect needs complex integrations, Zeffy works right out of the box. Track donors, send emails, and process gifts without IT support or training.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
