CiviCRM and DonorDock help you track donors, but both charge fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Civi CRM VS Donordock
💸
CiviCRM and DonorDock charge monthly fees plus card processing costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
⚙️
CiviCRM requires technical expertise and DonorDock needs separate payment processors. Zeffy works right out of the box with built-in donation forms.
📞
CiviCRM relies on community forums and DonorDock limits support by plan. Zeffy provides unlimited live chat and phone support for every organization.
CiviCRM requires technical expertise to set up and maintain, plus monthly fees on top of transaction costs. Zeffy gives you powerful donor management that's ready to use in minutes, with zero platform fees so 100% of donations reach your mission.
DonorDock costs $98/month plus card fees and only tracks donors without payment processing. Zeffy combines donor management with built-in fundraising tools at zero cost, letting you accept donations and manage relationships in one place.
Yes. While CiviCRM needs technical setup and ongoing maintenance, Zeffy works right out of the box. You get donor tracking, automated receipts, campaign management, and payment processing without IT headaches or monthly fees.
Most donor management tools like CiviCRM and DonorDock charge monthly fees plus transaction costs, and many don't even process payments. Zeffy combines donor tracking with payment processing at zero platform fees, so you keep 100% of donations while managing relationships in one place.
Yes. Unlike CiviCRM or DonorDock that require separate payment processors, Zeffy handles everything from donation forms to donor tracking to automated receipts. You get complete fundraising and relationship management without juggling multiple tools or paying monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
