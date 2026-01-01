Chuffed and YouCaring help you crowdfund for your cause, but they take fees from every donation. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your mission.
Chuffed VS YouCaring
Chuffed and YouCaring take 5% of every ticket sold. Zeffy charges zero fees, so your 50/50 draw or basket raffle actually raises money for your mission.
Chuffed and YouCaring only handle basic donation campaigns. Zeffy offers raffles, auctions, ticketing, and online stores all in one place.
Chuffed and YouCaring offer limited support with delayed responses. Zeffy provides unlimited phone and email support to help you succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while crowdfunding platforms charge 5% platform fees plus processing costs. You keep 100% of donations and get comprehensive tools for ongoing supporter relationships, not just one-time campaigns.
Zeffy charges zero fees - donors have the option to leave a voluntary contribution. Crowdfunding platforms like Chuffed charge 5% platform fees plus processing costs, while YouCaring charges 2.9% + 30¢ per donation, reducing funds for your cause.
Yes. While crowdfunding platforms focus on single campaigns, Zeffy offers ticketing, auctions, raffles, memberships, online stores, and donor management. You get everything needed to run your nonprofit from one platform.
Crowdfunding platforms focus on single campaigns with limited donor management tools. Zeffy gives you complete ownership of donor data with built-in CRM features to build lasting relationships beyond one-time campaigns.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated account management. Crowdfunding platforms like Chuffed offer limited support with delays during peak times, leaving you without help when you need it most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
