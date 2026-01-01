Chuffed and SpotFund help you run crowdfunding campaigns, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS SpotFund
Chuffed takes 5% and SpotFund charges card fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so your campaign actually raises money for your mission.
Chuffed and SpotFund only handle crowdfunding campaigns. Zeffy includes donations, raffles, auctions, ticketing, and donor management in one platform.
Chuffed and SpotFund offer limited support with delays. Zeffy provides unlimited phone and email support to help your campaigns succeed.
Crowdfunding platforms like Chuffed and SpotFund only collect basic supporter info during campaigns. Zeffy gives you complete donor profiles, donation history, and communication tools to build lasting relationships beyond single campaigns.
Most crowdfunding platforms leave you hanging after campaigns end. Zeffy becomes your permanent fundraising home with zero fees forever, so you can run events, sell merchandise, manage memberships, and accept ongoing donations all year round.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees on all donations, while crowdfunding platforms charge 5% platform fees plus processing costs. You keep 100% of what donors give, plus get nonprofit-focused tools like donor management, event ticketing, and membership features that crowdfunding sites don't offer.
Crowdfunding platforms like Chuffed take 5% of every donation plus processing fees, which adds up quickly for ongoing campaigns. Zeffy charges zero fees forever - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. This means more money stays with your cause instead of going to platform fees.
Yes, Zeffy offers a complete nonprofit toolkit beyond basic crowdfunding. You get donor management, event ticketing, online stores, membership management, and peer-to-peer fundraising all in one platform. Crowdfunding sites typically only handle campaign donations and require separate tools for other activities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
