Chuffed and Kickstarter help you run crowdfunding campaigns, but both charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS Kickstarter
Chuffed charges 5% platform fees plus processing costs, while Kickstarter takes 5% plus fees and refunds everything if you miss your goal. Zeffy charges zero fees.
Chuffed and Kickstarter focus on crowdfunding campaigns. Zeffy gives you donations, events, raffles, memberships, and online stores all in one platform.
Crowdfunding platforms offer basic supporter lists. Zeffy provides donor management tools, email templates, and follow-up automation for ongoing stewardship.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike crowdfunding platforms that charge 5% fees and focus on one-time campaigns, Zeffy offers ongoing donor management, event ticketing, and membership tools with zero platform fees.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. Chuffed takes 5% plus payment processing fees, while Kickstarter charges 5% platform fees plus card fees. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy provides comprehensive nonprofit tools including donor management, event ticketing, membership management, online stores, and peer-to-peer fundraising. Crowdfunding platforms focus only on campaign-based funding without ongoing supporter relationship tools.
Zeffy offers complete donor management with contact tracking, giving history, and automated thank-you messages. Crowdfunding platforms like Chuffed and Kickstarter focus on one-time campaigns without tools to nurture ongoing supporter relationships.
Yes, Zeffy supports year-round fundraising with events, memberships, online stores, and recurring donations. Crowdfunding platforms are designed for short-term campaigns, leaving you without tools for sustained fundraising efforts.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
