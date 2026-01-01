Chuffed and Indiegogo help you run crowdfunding campaigns, but both charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation pages, peer-to-peer fundraising, and event ticketing with zero fees — so every dollar raised goes directly to your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS Indiegogo
Chuffed and Indiegogo take 5% platform fees plus processing costs. Zeffy charges zero fees, so your raffle, auction, or donation drive keeps every dollar for your mission.
Chuffed and Indiegogo focus on single campaigns with limited tools. Zeffy provides raffles, auctions, ticketing, memberships, and donor management in one place.
Chuffed offers limited office hours and Indiegogo provides basic email support. Zeffy includes unlimited phone and email support to help you succeed.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero fees, while crowdfunding platforms take 5% plus processing fees from every donation. You keep 100% of what donors give, plus get tools designed for ongoing fundraising, not just one-time campaigns.
Zeffy charges zero fees - donors can leave a voluntary contribution to support our platform. Chuffed takes 5% plus card fees, while Indiegogo charges 5% platform fees plus processing costs. These fees quickly add up and reduce funds available for your mission.
Yes. While Chuffed and Indiegogo focus on campaign-based crowdfunding, Zeffy offers event ticketing, online stores, peer-to-peer fundraising, donor management, and membership tools. Everything your nonprofit needs in one platform, with zero fees.
Zeffy provides unlimited support with live chat, phone calls, and dedicated help resources at zero cost. Chuffed offers limited office hours support, while Indiegogo only provides email support. You get better help without paying platform fees.
Crowdfunding platforms end when campaigns close, leaving you without ongoing fundraising tools. Zeffy gives you a complete nonprofit platform that grows with your organization - donor management, events, memberships, and more, all with zero fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
