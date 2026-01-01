Chuffed VS Indiegogo

Indiegogo

Campaign Builder
Social Sharing & Link Generator
Fundraising Goal Tracker
Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)
Peer-to-peer fundraising - Information not available
Upload Videos & Photos
Donor Comments & Encouragement Wall - Information not available
Custom Donor Communications
Branded, Embeddable Fundraising Forms
Donation Dedication Options class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Social Sharing & Link Generator</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Fundraising Goal Tracker</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor-Facing Public Campaign Listing (visibility)</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Peer-to-peer fundraising</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Upload Videos & Photos</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donor Comments & Encouragement Wall</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text">Information not available</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Custom Donor Communications</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Branded, Embeddable Fundraising Forms</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Donation Dedication Options</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/688244e8c87679558de97ca0_check.svg"alt=""><p class="table_text"></p></div></div></div></div><div class="tablerow endrow"></div></div></div>

Features
Limited features, requires external tools for memberships, email, and donor management.
Campaign-focused platform; lacks ticketing, auctions, and dedicated nonprofit fundraising tools.

Donations
Basic crowdfunding campaigns with limited customization and donor management tools
Indiegogo focuses on campaign-based crowdfunding with rewards rather than direct donation collection for ongoing nonprofit fundraising needs.

Ticketing
No event ticketing system or ticket sales management
Indiegogo doesn't offer event ticketing capabilities. You'd need separate ticketing software to sell tickets for nonprofit events and galas.

Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising options with basic sharing tools
Indiegogo offers basic social sharing tools, but doesn't provide dedicated peer-to-peer fundraising features for supporters to create their own campaigns.

Auctions
No auction features available
Indiegogo doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual integration to run fundraising auctions.

Raffles
No dedicated raffle or lottery features for fundraising events
Indiegogo doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual processes to manage ticket sales and drawings.

Online store
No built-in online store functionality for selling merchandise or products
Indiegogo supports product sales through campaign rewards, but lacks dedicated nonprofit merchandise store features and inventory management.

Memberships
Chuffed doesn't offer membership management tools. You'd need separate software to handle recurring member payments and communications.
Indiegogo doesn't offer membership management features. You'd need separate software to handle recurring member relationships and benefits.

Donor Management/CRM
Chuffed offers limited supporter data and basic campaign analytics. No CRM features for building long-term donor relationships.
Basic backer information only. Limited donor tracking and no relationship management tools for building long-term supporter connections.

Emails & Newsletter
Chuffed provides basic campaign updates to supporters but lacks email marketing tools for ongoing donor communication and engagement.
No built-in email marketing tools. You'll need third-party services to communicate with supporters and send campaign updates.

Payment Processing
Chuffed charges 5% platform fees plus payment processing fees. These costs add up quickly and reduce funds for your cause.
Charges 5% platform fee plus payment processing fees. Takes a cut from every donation, reducing funds available for your cause.

Payment methods
Credit cards only, no bank transfers or mobile payments
Credit cards and digital wallets, but no direct transfers

Credit Card Payments
Supported - Accepts credit card donations through their crowdfunding platform
Supported - Accepts major credit cards with processing fees that reduce your campaign funds

Apple Pay & Google Pay
Not specified - Digital wallet support not clearly mentioned on their platform
Supported - Offers digital wallet payments but with standard crowdfunding platform fees

ACH / Bank Transfers
Not supported - Chuffed focuses on crowdfunding campaigns, not direct payment processing
Not supported - Indiegogo focuses on credit card and PayPal payments for crowdfunding campaigns

Tap to Pay App
Not supported - Chuffed is a web-based crowdfunding platform without mobile payment apps
Not supported - Indiegogo operates as an online crowdfunding platform without in-person payment tools

Customer Support

Unlimited Support
Indiegogo does not offer unlimited support - responses vary by campaign type

Phone Support / Office Hours
Indiegogo does not provide phone support or scheduled office hours

Webinars
Indiegogo provides occasional educational webinars and creator workshops

Help Center
Indiegogo maintains a comprehensive help center with articles and FAQs

Email
Indiegogo offers email support through their help center contact form

Nonprofit-Focused Support Team
Email-only support through help center contact form with varying response times by campaign type