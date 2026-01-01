Chuffed and GoFundMe help you run crowdfunding campaigns, but both charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS GoFundMe
💯
Chuffed takes 5% and GoFundMe takes 3% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
🧰
Chuffed and GoFundMe only handle basic campaigns. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management built for nonprofits.
🤝
Chuffed offers limited support with delays, GoFundMe has no phone support. Zeffy provides unlimited help when you need it most.
Zeffy is built specifically for nonprofits with 100% free fundraising tools. Unlike Chuffed (5% fees) or GoFundMe (3% fees), every dollar donated goes directly to your cause. Plus, you get comprehensive nonprofit tools like donor management, event ticketing, and online stores - not just basic crowdfunding campaigns.
Zeffy charges zero platform fees - donors simply have the option to leave a voluntary contribution. Chuffed takes 5% plus payment processing fees, while GoFundMe charges 3% plus card fees. This means more money stays with your nonprofit instead of going to platform fees.
Zeffy offers a complete nonprofit toolkit beyond basic crowdfunding - donor management, event ticketing, membership management, online stores, and peer-to-peer fundraising. Crowdfunding platforms like Chuffed and GoFundMe focus mainly on campaign creation without the comprehensive tools nonprofits need to grow.
Zeffy provides unlimited support with real humans who understand nonprofits - no response delays or limited assistance. Chuffed and GoFundMe offer basic help centers and limited chat support, but you're often on your own during busy periods.
Yes! Zeffy includes built-in donor management and CRM tools to track relationships and send targeted communications. Crowdfunding platforms like Chuffed and GoFundMe only provide basic campaign data without long-term donor relationship features.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
