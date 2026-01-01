Chuffed and Givealittle help you run crowdfunding campaigns, but they take a cut of every donation through platform and processing fees. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Chuffed VS Givealittle
Chuffed and Givealittle take 5% platform fees from every donation. Zeffy charges zero fees, so your entire fundraising goal goes to your mission.
Chuffed and Givealittle only handle crowdfunding campaigns. Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, memberships, and online stores in one platform.
Chuffed and Givealittle offer basic supporter lists. Zeffy provides donor management, email templates, and automated follow-ups for better stewardship.
Zeffy offers zero fees on all donations, while Chuffed takes 5% plus card fees and Givealittle charges 5% platform fees. This means 100% of donations reach your cause, not 90-95%.
Yes. While Chuffed and Givealittle focus only on crowdfunding, Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, and membership management all in one platform.
Zeffy includes built-in donor CRM and email marketing tools. Crowdfunding platforms like Chuffed offer basic supporter lists with minimal follow-up capabilities.
Zeffy charges zero fees, so 100% of donations reach your cause. Chuffed takes 5% plus card fees, while Givealittle charges 5% platform fees plus processing costs. That's $50-100 less for your mission on every $1,000 raised.
With crowdfunding platforms, your campaign ends and donor relationships often disappear. Zeffy keeps your donor data and provides ongoing tools for stewardship, future campaigns, and building lasting supporter relationships.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
