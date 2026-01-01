Chuffed and FundRazr help you run crowdfunding campaigns, but they charge platform fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Chuffed VS FundRazr
Chuffed and FundRazr take 5% of every donation. Zeffy charges zero fees, so your crowdfunding campaign raises money for your mission instead of paying platform costs.
Chuffed and FundRazr only handle crowdfunding. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, memberships, and donor management so you don't need multiple platforms.
Chuffed and FundRazr offer limited support with response delays. Zeffy provides unlimited phone, email, and chat support to help you succeed with every campaign.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while Chuffed charges 5% and FundRazr takes 5% plus processing fees. You keep every dollar raised for your cause instead of losing hundreds to platform costs.
Yes. While Chuffed and FundRazr focus only on crowdfunding, Zeffy provides event ticketing, online stores, auctions, raffles, memberships, and peer-to-peer fundraising - all in one platform at zero cost.
Zeffy includes built-in donor CRM and email marketing tools to build lasting relationships. Crowdfunding platforms like Chuffed offer limited donor data and basic updates, missing long-term engagement opportunities.
Zeffy charges zero platform fees - you keep 100% of donations. Chuffed takes 5% plus card fees, while FundRazr charges 5% plus processing fees. That means more money stays with your mission.
With Zeffy, you own your donor data and can export it anytime. Crowdfunding platforms often limit access to supporter information, making it harder to build lasting relationships beyond single campaigns.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
