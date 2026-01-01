Chuffed and DonorsChoose help you run crowdfunding campaigns, but they take fees from every donation that comes in. Zeffy gives you crowdfunding tools plus donation forms, event ticketing, and donor management — all with zero fees so every dollar raised stays with your cause.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Chuffed VS Donors Choose
💯
Chuffed takes 5% of every donation and DonorsChoose charges fees plus limits you to classroom projects. Zeffy charges zero fees on all fundraising.
🧰
Chuffed only handles crowdfunding and DonorsChoose only funds education. Zeffy offers donations, events, raffles, memberships, and stores in one place.
📞
Chuffed offers limited peak-time support and DonorsChoose has no phone access. Zeffy provides unlimited support with real people who understand nonprofits.
Zeffy offers 100% free fundraising tools with no platform fees, while Chuffed charges 5% on every donation. You keep every dollar raised plus get comprehensive nonprofit tools like donor management, event ticketing, and online stores all in one platform.
Unlike DonorsChoose which limits you to classroom projects with $30 fees per project, Zeffy supports all nonprofit causes with zero fees. You get complete fundraising freedom plus tools for events, memberships, and peer-to-peer campaigns.
Zeffy is built specifically for nonprofits with zero platform fees and comprehensive tools beyond basic crowdfunding. While platforms like Chuffed focus on single campaigns, Zeffy provides donor management, recurring giving, events, and stores to grow your organization long-term.
Zeffy charges zero platform fees while Chuffed takes 5% of every donation and DonorsChoose charges $30 per project plus 1.5% card fees. With Zeffy, donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of your fundraising goes directly to your cause.
Yes, Zeffy goes beyond basic crowdfunding with donor management, event ticketing, online stores, memberships, and peer-to-peer campaigns. Unlike Chuffed or DonorsChoose which limit you to single campaigns or classroom projects, Zeffy provides complete nonprofit tools in one platform.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
