Donations Platforms Features
Simple Online Donation Forms
One-Time Giving Option One-Time Giving Option
Recurring/Monthly Donations Recurring/Monthly Donations
Suggested Levels & Custom Donation Amounts Suggested Levels & Custom Donation Amounts
Custom Forms Builder Custom Forms Builder
Donate button / Donation Link
Mobile‑Friendly Donation Experience Mobile‑Friendly Donation Experience
Embeddable donation forms Embeddable donation forms
Apple Pay / Google Pay / Digital Wallets
Secure Payment Processing Secure Payment Processing

Pricing
N/A
Card fees + monthly fee per gift
N/A
No pricing information available
Processing fees
3.95% + $0.95
Processing fees for Basic (FREE) plan; pricing varies by plan.
1p
per transaction for businesses
Platform fees
$0
No platform fees; payers can optionally cover processing fees.
£0
covered by corporate sponsors
Monthly fees
$0/month
Starting at $0/month for Free Plan.
£0
Value for money
4.9
N/A

Features
4.9/5
Simple donation tool, but you'll need separate software for ticketing, memberships, and email.
N/A
Built for corporate giving, not individual donors. Limited features and charges transaction fees.
Donations
Basic donation collection with processing fees
Wonderful.org focuses on donation collection with basic forms and payment processing, but charges platform fees on donations.
Ticketing
Basic event registration with fees
Wonderful.org doesn't offer event ticketing features. You'd need additional ticketing software for fundraising events.
Peer-to-Peer Fundraising
Limited peer-to-peer fundraising options
Wonderful.org offers basic peer-to-peer fundraising tools, but with limited customization and branding options for campaigns.
Auctions
No auction features available Auctions
No auction features available
Wonderful.org doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual donor follow-up processes.
Raffles
No dedicated raffle management tools Raffles
No dedicated raffle management tools
Wonderful.org doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual ticket management processes.
Online store
Simple product sales with transaction costs Online store
Simple product sales with transaction costs
Wonderful.org doesn't include online store capabilities. You'd need additional e-commerce tools to sell merchandise or products.
Memberships Memberships
Wonderful.org doesn't include online store capabilities. You'd need additional e-commerce tools to sell merchandise or products.
Memberships Memberships
Cheddar Up doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member renewals and benefits. Cheddar Up doesn't offer membership management features. You'd need separate software to track member renewals and benefits.
Wonderful.org focuses on corporate giving and employee engagement rather than individual membership management for nonprofits
Donor Management/CRM
Basic contact collection only. Limited donor tracking and no relationship management features for building long-term supporter connections. Basic contact collection only. Limited donor tracking and no relationship management features for building long-term supporter connections.
Basic corporate donor tracking and engagement tools, but lacks the comprehensive individual donor CRM features nonprofits need
Emails & Newsletter
No built-in email marketing tools. You'll need to export donor data and use separate software for newsletters and follow-ups. No built-in email marketing tools. You'll need to export donor data and use separate software for newsletters and follow-ups.
Limited email capabilities focused on corporate donor engagement rather than comprehensive nonprofit newsletter management
Payment Processing
Charges 2.9% + 30¢ per transaction plus additional fees for ACH payments. Costs add up quickly for smaller donations. Charges 2.9% + 30¢ per transaction plus additional fees for ACH payments. Costs add up quickly for smaller donations.
Charges 2.9% + 30¢ per transaction plus additional fees for ACH payments. Costs add up quickly for smaller donations.

Payment methods
Credit cards and digital wallets only, no ACH or bank transfers
Grant distribution platform, not payment processing
Credit Card Payments
Supported - Accepts all major credit cards with 2.9% + $0.30 processing fee
Not supported - Wonderful.org is a grant-making platform, not a payment processor for nonprofits
Apple Pay & Google Pay
Supported - Offers Apple Pay and Google Pay for faster checkout
Not supported - Wonderful.org doesn't offer payment processing features for nonprofit fundraising
ACH / Bank Transfers
Not supported - Cheddar Up only processes credit card and debit card payments
Not supported - Wonderful.org focuses on grant distribution rather than direct payment processing
Tap to Pay App
Not supported - No mobile tap-to-pay functionality available
Not supported - Wonderful.org operates as a grant distributor, not a payment collection platform

Customer Support
4.9/5
N/A
Unlimited Support Unlimited Support
Cheddar Up limits support access based on subscription tier and business hours only
Wonderful.org provides limited support hours and response times based on subscription tier
Phone Support / Office Hours Phone Support / Office Hours
Cheddar Up offers phone support during standard business hours for premium plan users
Wonderful.org offers scheduled phone support during business hours for premium users
Webinars Webinars
Cheddar Up provides occasional training webinars and educational sessions for users
Wonderful.org offers occasional training sessions and educational webinars for platform users
Help Center Help Center
Cheddar Up maintains a help center with articles, FAQs, and setup guides for users
Wonderful.org maintains a help center with articles and guides for common platform questions
Email Email
Cheddar Up offers email support during business hours with response times varying by plan level
Wonderful.org provides email support for users with questions or technical issues
Nonprofit-Focused Support Team
Support access depends on plan — phone help limited to premium users during business hours Support access depends on plan — phone help limited to premium users during business hours
Support built for event organizers, not nonprofits — limited hours based on subscription tier