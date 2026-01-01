Cheddar Up and WeFund4U help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS We Fund4U
💰
Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction and WeFund4U takes processing fees on every gift. Zeffy charges zero fees, so donors have the option to leave a voluntary contribution.
🧰
Cheddar Up lacks donor management and WeFund4U misses auction and raffle features. Zeffy includes everything from peer-to-peer campaigns to membership management in one platform.
🫶
Cheddar Up and WeFund4U offer limited email support during business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help with your campaigns.
Zeffy is completely free for nonprofits - no processing fees, monthly charges, or platform cuts. Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees, while WeFund4U takes 5% of every donation plus card fees. More of your donations stay with your cause.
Zeffy offers everything nonprofits need in one free platform: donations, events, memberships, raffles, and peer-to-peer fundraising. Unlike Cheddar Up and WeFund4U, you get built-in donor management, unlimited support, and no fees eating into your fundraising.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no processing fees, monthly charges, or hidden costs. Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction, which means less money reaches your cause. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy includes built-in donor management, automated thank-you emails, and giving history tracking at no cost. WeFund4U lacks these CRM features and charges processing fees on every donation, reducing your fundraising impact.
Zeffy provides unlimited email support, live chat, and comprehensive help resources at no charge. Unlike Cheddar Up and WeFund4U, which limit support to business hours and charge fees, we're here when you need us most.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Suspendisse varius enim in eros elementum tristique. Duis cursus, mi quis viverra ornare, eros dolor interdum nulla, ut commodo diam libero vitae erat. Aenean faucibus nibh et justo cursus id rutrum lorem imperdiet. Nunc ut sem vitae risus tristique posuere.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur.
Citation en bloc
Liste ordonnée
Liste non ordonnée
Texte en gras
Accentuation
Exposé des motifs
Indice