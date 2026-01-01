Cheddar Up and Vanco both help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, peer-to-peer fundraising, and donor management — all with zero fees so you keep 100% of every donation.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Vanco
Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction and Vanco takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution.
Cheddar Up lacks auctions, raffles, and donor management while Vanco requires separate software for events. Zeffy includes everything in one platform.
Cheddar Up and Vanco limit support to business hours with varying response times. Zeffy provides unlimited email and chat support whenever you need help.
Zeffy keeps 100% of your donations with zero fees, while Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction. Plus, Zeffy includes donor management and email tools that Cheddar Up lacks, so you can build stronger relationships without buying extra software.
Zeffy offers unlimited support designed for nonprofit needs, not business hours restrictions. While Vanco limits support by service level and business hours, Zeffy's team understands your mission and provides help when you need it most.
Zeffy provides auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, ticketing, and online stores all in one platform with zero fees. Cheddar Up and Vanco lack these essential fundraising tools, forcing you to use multiple expensive platforms.
Zeffy is the only platform that keeps 100% of your donations with zero fees. While Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction and Vanco takes 2.9% plus additional fees, Zeffy lets donors choose to leave a voluntary contribution to support our mission.
Zeffy combines all your fundraising needs in one free platform - donations, auctions, raffles, ticketing, and peer-to-peer campaigns. Competitors force you to pay for multiple tools or miss out on essential features, costing you thousands in fees and lost opportunities.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
