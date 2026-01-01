Cheddar Up and TotalGiving both help you collect donations online, but they charge fees that reduce what reaches your cause. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Totalgiving
Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Totalgiving takes processing fees that reduce your impact. Zeffy charges zero fees.
Cheddar Up lacks auctions, raffles, and peer-to-peer. Totalgiving missing ticketing, stores, and memberships. Zeffy includes everything you need.
Cheddar Up and Totalgiving limit support to business hours by plan tier. Zeffy offers unlimited email and chat support whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, while Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per donation plus monthly fees. Every dollar donated goes directly to your cause instead of paying processing costs.
Zeffy offers comprehensive fundraising tools including auctions, raffles, ticketing, and online stores at zero cost. Totalgiving charges processing fees and lacks these essential features, requiring separate tools.
Zeffy provides unlimited support specifically designed for nonprofits at no extra cost. Unlike competitors who limit support to business hours or charge premium fees, we're here whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with zero transaction fees. While Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ plus monthly fees and Totalgiving takes processing fees, every dollar donated through Zeffy goes directly to your cause.
Yes. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns all in one platform at no cost. Other platforms require separate tools and charge fees for each feature, making fundraising expensive and complicated.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
