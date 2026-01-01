Cheddar Up and SecureGive help you collect donations online, but they charge processing fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Secure Give
💯
Cheddar Up and SecureGive charge card fees plus monthly costs. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧩
Cheddar Up and SecureGive focus on basic payments. Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and donor management in one platform.
💬
Cheddar Up and SecureGive limit support to business hours. Zeffy offers unlimited email support and live chat whenever you need help.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. Unlike Cheddar Up's 2.9% + 30¢ fees or SecureGive's premium pricing, every dollar donated goes directly to your cause.
Zeffy offers unlimited email support and live chat for all users, plus phone support during business hours. Unlike competitors who limit support to premium plans, we're here to help every nonprofit succeed.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores at no cost. Competitors charge fees for basic donations and lack these essential fundraising tools nonprofits need.
Zeffy is completely free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction, while SecureGive costs $149/month plus card fees. Every dollar donated stays with your cause.
Yes, Zeffy includes donations, auctions, raffles, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and online stores at no cost. Unlike Cheddar Up and SecureGive which lack many of these features, you get everything needed to fundraise successfully.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
