Cheddar Up helps groups collect payments while Kindrid focuses on church giving, but both charge fees that reduce your donations. Zeffy gives you donation forms, event ticketing, and donor management with zero fees — so every dollar raised stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Kindrid
💰
Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Kindrid takes processing fees from every gift. Zeffy charges zero fees so every dollar goes to your mission.
🧰
Cheddar Up lacks auctions and raffles. Kindrid missing ticketing and online stores. Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, and merchandise sales.
🛎️
Cheddar Up and Kindrid offer email support during business hours only. Zeffy provides unlimited support whenever you need help with your fundraising.
Zeffy is 100% free for nonprofits with no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. Unlike Cheddar Up's 2.9% + 30¢ fees or Kindrid's processing costs, every dollar donated goes directly to your cause. Donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy provides complete donor CRM tools with donation history, automated receipts, and relationship tracking at no cost. Cheddar Up offers only basic contact collection, while Kindrid charges for these essential features that help you build lasting donor relationships.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores all for free. Cheddar Up and Kindrid lack many of these features or charge extra fees, forcing you to use multiple platforms and pay multiple vendors for complete fundraising.
Zeffy is completely free for nonprofits with zero transaction fees or monthly costs. Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees, while Kindrid adds monthly fees on top of card processing costs. With Zeffy, 100% of donations reach your mission.
Yes, Zeffy includes donations, auctions, raffles, event ticketing, online stores, and peer-to-peer campaigns all for free. Cheddar Up and Kindrid lack many features or charge extra, forcing you to juggle multiple platforms and pay multiple vendors.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
