Cheddar Up and Givelify help you collect donations online, but both charge fees that reduce what reaches your mission. Zeffy gives you donation forms, donor management, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Cheddar Up VS Givelify
💰
Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ per transaction plus monthly fees. Givelify takes 2.9% + 30¢ from every donation. Zeffy charges zero fees, so donors can leave a voluntary contribution instead.
🧰
Cheddar Up lacks auctions, raffles, and peer-to-peer campaigns. Givelify missing ticketing, stores, and membership tools. Zeffy includes everything you need for successful fundraising.
☎️
Cheddar Up and Givelify limit phone support to premium plans during business hours only. Zeffy provides unlimited email, chat, and phone support to every organization at no cost.
Zeffy is 100% free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or hidden charges. While Cheddar Up and Givelify take 2.9% + $0.30 from every donation, Zeffy keeps your full donation amount intact through optional donor contributions.
Zeffy offers unlimited email support and live chat built specifically for nonprofits. Unlike Cheddar Up's limited business-hour support or Givelify's plan-based restrictions, we provide dedicated help whenever you need it.
Zeffy provides a complete nonprofit toolkit including auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, event ticketing, and online stores - all fee-free. Cheddar Up and Givelify focus mainly on basic donations and lack these essential fundraising tools.
Zeffy is completely free for nonprofits - no transaction fees, monthly costs, or setup charges. Cheddar Up charges 2.9% + 30¢ plus monthly fees, while Givelify takes 2.9% + 30¢ from every donation. Your donors can choose to leave a voluntary contribution to support Zeffy.
Zeffy accepts all major credit cards, Apple Pay, Google Pay, and ACH bank transfers - all fee-free. Unlike Cheddar Up and Givelify which only support card payments with fees, Zeffy gives donors more ways to give while keeping 100% of their donations.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
