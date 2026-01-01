CharityEngine and Virtuous offer donor management tools, but both charge monthly fees plus processing costs that add up quickly. Zeffy gives you donor tracking, automated thank-you emails, and donation forms — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Virtuous
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so every dollar raised goes directly to your mission
Zeffy includes auctions, raffles, ticketing, and online stores in one platform without needing multiple software subscriptions
Zeffy provides unlimited phone and email support to help your small team succeed without expensive training or consultants
CharityEngine costs $550/month plus card fees, while Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to cover costs.
Zeffy includes donor profiles, automated receipts, gift tracking, and email tools at no cost. CharityEngine and Virtuous charge hundreds monthly for similar features, plus transaction fees that reduce your donations.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and Virtuous charges monthly fees plus transaction costs. You keep 100% of donations with Zeffy's optional donor contributions covering costs.
Zeffy provides donor profiles, gift history, and automated receipts without the complexity of enterprise CRMs. Unlike CharityEngine's steep learning curve or Virtuous's technical setup, Zeffy works right out of the box for small nonprofits.
Yes, Zeffy includes donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, and online stores - all fee-free. CharityEngine and Virtuous charge extra for many features and lack auction or raffle capabilities entirely.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
