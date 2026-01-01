Vertueux

Donor Management CRM Features

Easy Donor Database
✅
✅ Donation History & Notes per Donor
✅
✅

Donor Tags / Segments Donor Tags / Segments
✅
✅

Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed)
✅ ✅
✅

Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters)
✅
✅ Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...)
✅
✅

Export Donor Data Anytime
✅ ✅
✅

Offline Donations Tracking
✅
✅ Pre-filled donation forms
✅
✅

Pricing

CharityEngine: $550/month
card fees per gift

Virtuous: N/A
No pricing information available

Processing fees
CharityEngine: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Virtuous: 2.9% + $0.30 per transaction for Visa, Mastercard, Discover; 3.5% + $0.30 for Amex; 1% + $0.50 for ACH (USA only); 1% international surcharge; 0.6% corporate card surcharge

Platform fees
CharityEngine: N/A - Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost
Virtuous: 0.7% per transaction (Virtuous Giving app fee)

Monthly fees
CharityEngine: $550/month - Starter plan; Pro and Premier plans require contacting the vendor for pricing
Virtuous: $199/month - Standard plan with annual billing; $449/month for Pro plan; $849/month for Enterprise plan

Value for money
CharityEngine: 4.1
Virtuous: 4.4

Features

CharityEngine: 4.1/5 - Powerful but complex. Needs training and technical setup for smaller teams.
Virtuous: 4.4/5 - Solid donor tools. Virtuous: 4.4/5 - Solid donor tools. Steep learning curve; requires higher-tier plans for advanced features.

Donations
CharityEngine: CharityEngine offers donation processing with customizable forms and recurring gift options, but charges processing fees that eat into your fundraising dollars.
Virtuous: Virtuous processes donations with standard payment processing fees. Virtuous: Virtuous processes donations with standard payment processing fees. Their donor management tools help track giving history and engagement.

Ticketing
CharityEngine: CharityEngine provides basic event ticketing through their platform, though it's primarily focused on donor management rather than comprehensive event solutions.
Virtuous: Virtuous doesn't offer event ticketing. Virtuous: Virtuous doesn't offer event ticketing. You'd need third-party ticketing platforms and manual processes to track attendees.

Peer-to-Peer Fundraising
CharityEngine: CharityEngine offers peer-to-peer fundraising tools with campaign pages and social sharing, but setup can be complex for smaller organizations.
Virtuous: Virtuous offers peer-to-peer fundraising tools with campaign tracking and supporter engagement features built into their platform.

Auctions
CharityEngine: CharityEngine doesn't include auction functionality - you'd need additional software to run silent or live auctions for your fundraising events.
Virtuous: Virtuous doesn't offer auction functionality. Virtuous: Virtuous doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual data entry to track bidders in your CRM.

Raffles
CharityEngine: CharityEngine doesn't offer dedicated raffle functionality - you'd need to manage raffles through workarounds or third-party integrations.
Virtuous: Virtuous doesn't support raffle functionality. Virtuous: Virtuous doesn't support raffle functionality. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.

Online store
CharityEngine: CharityEngine lacks built-in online store capabilities, requiring separate e-commerce solutions to sell merchandise or products for your cause.
Virtuous: Virtuous doesn't include e-commerce features. You'd need separate raffle software and manual winner selection processes.</p></div></div></div></div><div class="tablerow is-white"><div class="column1 is-compare"><div class="left-column_text">Online store</div></div><div class="column2 is-compare is-purple"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">CharityEngine lacks built-in online store capabilities, requiring separate e-commerce solutions to sell merchandise or products for your cause.</p></div></div></div><div class="column3 is-compare"><div class="rich-text_table w-richtext"><div class="table_icon-text-content"><img src="https://cdn.prod.website-files.com/60af7f6d21134db12548f5b9/68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img><p class="table_text">Virtuous doesn't include e-commerce features. Payment methods

CharityEngine: Credit cards through third-party integrations only
Virtuous: Credit cards, digital wallets, ACH transfers

Credit Card Payments
CharityEngine: Limited support - Available through third-party integrations only
Virtuous: Yes - Accepts all major credit cards with integrated payment processing

Apple Pay & Google Pay
CharityEngine: Not supported - No mention of mobile wallet payment options
Virtuous: Yes - Supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay

ACH / Bank Transfers
CharityEngine: Not supported - CharityEngine focuses on CRM and donor management, not payment processing
Virtuous: Yes - Supports ACH/bank transfers for recurring and one-time donations

Tap to Pay App
CharityEngine: Not supported - CharityEngine is a CRM platform, not a payment processing solution
Virtuous: No - Does not offer a dedicated tap-to-pay mobile app for in-person donations

Customer Support

CharityEngine: 4.1/5
Virtuous: 4.4/5

Unlimited Support
CharityEngine: CharityEngine offers tiered support based on plan level, not unlimited
Virtuous: Virtuous offers tiered support based on plan level, not unlimited for all users

Phone Support

Phone Support / Office Hours
CharityEngine: CharityEngine provides phone support during standard business hours
Virtuous: Virtuous provides phone support during standard business hours for premium plans

Webinars
CharityEngine: CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions
Virtuous: Virtuous offers regular training webinars and educational sessions for users

Help Center
CharityEngine: CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides
Virtuous: Virtuous maintains a comprehensive help center with articles, guides, and FAQs

Email
CharityEngine: CharityEngine provides live chat support during business hours
Virtuous: Virtuous provides live chat support during business hours for immediate assistance

Nonprofit-Focused Support Team
CharityEngine: Support access depends on plan level with phone help during business hours only
Virtuous: Tiered support with phone access limited to premium plans during business hours      