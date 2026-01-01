CharityEngine and Veracross help schools manage donors and run campaigns, but they charge fees that reduce your fundraising impact. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and campaign tools — all with zero fees so every dollar raised stays with your school.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Veracross
Zeffy charges zero fees, so 100% of every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs and transaction fees.
Zeffy works right out of the box with simple setup, while donor management systems need dedicated staff time for training and maintenance.
Zeffy includes auctions, raffles, peer-to-peer campaigns, and online stores that CharityEngine and Veracross don't offer or require workarounds.
CharityEngine charges $550/month plus transaction fees on every donation, eating into your fundraising budget. Zeffy offers complete donor management with zero platform fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your donations.
Veracross is built for schools, not nonprofits, lacking essential fundraising tools like peer-to-peer campaigns and auction management. Zeffy provides purpose-built donor management with all fundraising tools included at zero cost to your organization.
Both CharityEngine and Veracross require complex setup, training, and ongoing fees that strain small nonprofit budgets. Zeffy launches in minutes with an intuitive interface your team can use immediately, plus zero platform fees mean more money for your mission.
CharityEngine costs $550/month plus transaction fees on every donation, quickly adding up to thousands annually. Zeffy provides complete donor management with zero platform fees - track donors, manage relationships, and process gifts while keeping 100% of donations for your cause.
Veracross is designed for schools, not nonprofits, lacking essential features like peer-to-peer campaigns and auction management. Zeffy offers purpose-built donor management with all fundraising tools included, plus zero fees mean more resources stay with your mission.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
