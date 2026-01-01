Tessiture

Donor Management CRM Features
Easy Donor Database - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Donation History & Notes per Donor Donation History & Notes per Donor - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Donor Tags / Segments Donor Tags / Segments - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) Built-in Donation Tracking (No Integrations Needed) - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Emailing to Donors (Receipts, Thank yous, Newsletters) - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes Smart Filters (Search by Donation, Campaign, Date...) - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Export Donor Data Anytime Export Donor Data Anytime - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Offline Donations Tracking - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes Offline Donations Tracking - CharityEngine: Yes, Tessitura: Yes
Pre-filled donation forms - CharityEngine: Yes, Tessitura: No

Pricing
CharityEngine: $550/month plus card fees per gift
Tessitura: $8,000+/month plus setup fees

Processing fees
CharityEngine: N/A - Contact for pricing – no public pricing available
Tessitura: 0% - Tessitura charges no transaction fees through their Merchant Services

Platform fees
CharityEngine: N/A - Not separately disclosed; platform fees appear to be included in the monthly subscription cost
Tessitura: N/A - $8,000+ per month (quote-based, included in monthly subscription)

Monthly fees
CharityEngine: $550 per month - Starting price for the Starter plan; Pro and Premier plans require contacting the vendor for pricing
Tessitura: $8,000+ per month - quote-based, varies by organization size and annual revenue

Value for money
CharityEngine: 4.1
Tessitura: 3.7

Features
CharityEngine: 4.1/5 - Powerful but requires training. Setup takes time and technical knowledge to configure properly.
Tessitura: 3.7/5 - Built for arts venues. Tessitura: 3.7/5 - Built for arts venues. Overkill for most nonprofits; steep learning curve and complex setup. Overkill for most nonprofits; steep learning curve and complex setup.

Donations
CharityEngine: CharityEngine offers donation processing with customizable forms and recurring gift options, but charges processing fees on top of platform costs
Tessitura: Built for arts organizations with complex ticketing needs, but donation tools are basic compared to dedicated fundraising platforms.

Ticketing
CharityEngine: Basic event ticketing available through their platform, though primarily focused on donor management rather than comprehensive event solutions
Tessitura: Excellent ticketing system built for theaters, museums, and performing arts venues with complex seating and subscription management.

Peer-to-Peer Fundraising
CharityEngine: Peer-to-peer fundraising available but requires higher-tier plans and additional setup complexity for smaller organizations
Tessitura: No peer-to-peer fundraising capabilities. Tessitura: No peer-to-peer fundraising capabilities. You'd need additional software to run campaigns where supporters raise money for you.

Auctions
CharityEngine: No built-in auction capabilities - organizations need separate auction software or manual processes
Tessitura: Tessitura doesn't offer auction functionality. Tessitura: Tessitura doesn't offer auction functionality. You'd need separate auction software and manual processes to track bidders and donations.

Raffles
CharityEngine: Limited raffle functionality - requires workarounds through their general fundraising tools rather than dedicated raffle features
Tessitura: Tessitura doesn't include raffle functionality. Tessitura: Tessitura doesn't include raffle functionality. You'd need separate tools and manual processes to manage raffle sales and drawings.

Online store
CharityEngine: No dedicated online store functionality - would need integration with third-party e-commerce solutions
Tessitura: Designed for arts merchandise and concessions, but lacks the fundraising-focused features most nonprofits need for their stores.

Memberships
CharityEngine: CharityEngine offers membership management with automated renewals, member communications, and tiered membership levels. CharityEngine: CharityEngine offers membership management with automated renewals, member communications, and tiered membership levels. However, setup requires technical expertise and ongoing maintenance.
Tessitura: Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Tessitura: Tessitura offers comprehensive membership management with tiered levels, renewal tracking, and member benefits administration. Built for arts organizations with complex membership structures and patron relationships.

Donor Management/CRM
CharityEngine: Comprehensive donor database with gift tracking, pledge management, and reporting. CharityEngine: Comprehensive donor database with gift tracking, pledge management, and reporting. Powerful features but requires significant training time and technical knowledge to use properly.
Tessitura: Robust patron database with detailed giving history, relationship tracking, and segmentation tools. Tessitura: Robust patron database with detailed giving history, relationship tracking, and segmentation tools. Designed specifically for arts organizations with complex patron engagement needs and development workflows.

Emails & Newsletter
CharityEngine: Includes email marketing tools with donor segmentation and automated campaigns. CharityEngine: Includes email marketing tools with donor segmentation and automated campaigns. Interface can be complex for staff without marketing experience to navigate effectively.
Tessitura: Basic email capabilities for patron communications and event announcements. Limited newsletter features compared to dedicated email marketing platforms. Tessitura: Basic email capabilities for patron communications and event announcements. Limited newsletter features compared to dedicated email marketing platforms. Requires technical setup for advanced campaigns.

Payment Processing
CharityEngine: Processes donations and membership payments with multiple gateway options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it costly for smaller nonprofits with tight budgets.
Tessitura: Processes donations and membership payments with multiple gateway options. Tessitura: Processes donations and membership payments with multiple gateway options. Charges standard processing fees plus platform fees, making it costly for smaller nonprofits with tight budgets.

Payment methods
CharityEngine: Credit cards, digital wallets, and ACH transfers
Tessitura: Limited payment options, requires third-party setup

Credit Card Payments
CharityEngine: Yes - accepts all major credit cards with integrated payment processing
Tessitura: Limited support - Requires integration with third-party payment processors with additional fees

Apple Pay & Google Pay
CharityEngine: Yes - supports digital wallet payments including Apple Pay and Google Pay
Tessitura: Not supported - No native digital wallet payment options available

ACH / Bank Transfers
CharityEngine: Yes - processes ACH/bank transfers for recurring and one-time donations
Tessitura: Not supported - Tessitura focuses on patron management for arts organizations, not payment processing

Tap to Pay App
CharityEngine: No - focuses on online donations, no mobile tap-to-pay functionality mentioned
Tessitura: Not supported - No mobile point-of-sale or tap-to-pay functionality

Customer Support
CharityEngine: 4.1/5
Tessitura: 3.7/5 Unlimited Support
CharityEngine: CharityEngine offers tiered support based on subscription level
Tessitura: Tessitura offers tiered support based on subscription level, not unlimited access

Phone Support / Office Hours Phone Support / Office Hours
CharityEngine: CharityEngine provides phone support during standard business hours
Tessitura: Tessitura provides phone support during standard business hours for subscribers

Webinars
CharityEngine: CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions CharityEngine: CharityEngine offers regular training webinars and educational sessions
Tessitura: Tessitura offers periodic training sessions and user conferences for arts organizations

Help Center
CharityEngine: CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides CharityEngine: CharityEngine maintains a comprehensive help center with articles and guides
Tessitura: Tessitura maintains a comprehensive knowledge base with documentation and guides

Email
CharityEngine: CharityEngine provides live chat support during business hours
Tessitura: Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance Tessitura: Tessitura provides live chat support during business hours for technical assistance

Nonprofit-Focused Support Team
CharityEngine: Support access depends on subscription tier with phone and chat during business hours
Tessitura: Arts-focused support with tiered access based on subscription level and business hours only src="https://cdn.prod.website-files.com/614b8c46183dbb5cb4f4c787/68fa33fd658c1e061f792993_68f88305e139b495704e4273_Close.svg"alt=""><img> <p class="table_text">Arts-focused support with tiered access based on subscription level and business hours only</p> </div> </div> </div> </div> </div></div>