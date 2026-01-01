CharityEngine and Sumac offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you complete donor management, fundraising tools, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation while building stronger donor relationships.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Sumac
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying platform costs that drain your budget.
Zeffy includes built-in auction and raffle tools, so you can run fundraising events without juggling multiple platforms or manual workarounds.
Zeffy provides unlimited support whenever you need help, not just during standard business hours when you're already busy.
Zeffy is completely free for donor management - no monthly fees, setup costs, or hidden charges. CharityEngine costs $550/month plus processing fees, while Sumac charges monthly fees on top of payment processing. With Zeffy, donors can leave a voluntary contribution to support our platform.
Zeffy includes donor tracking, automated receipts, detailed reporting, and unlimited contacts at no cost. CharityEngine requires expensive plans for full features, and Sumac charges monthly fees for basic donor management. You get everything you need without paying for software subscriptions.
Zeffy offers 100% free donor management with no monthly fees, setup costs, or hidden charges. While CharityEngine costs $550/month plus processing fees and Sumac charges monthly fees on top of payment processing, Zeffy lets you keep every dollar donated through our optional donor contribution model.
Zeffy provides complete donor tracking, automated receipts, and detailed reporting without the complexity of CharityEngine's technical setup or Sumac's limited customization. You get professional donor management tools that work right out of the box, with no learning curve or training required.
Yes! Unlike Sumac's basic forms or CharityEngine's expensive add-ons, Zeffy includes donation pages, event ticketing, peer-to-peer campaigns, raffles, auctions, and online stores - all completely free. Everything integrates seamlessly with your donor database automatically.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
