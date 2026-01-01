CharityEngine and StratusLive offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, email automation, donation forms, and event management — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Stratus Live
CharityEngine costs $550/month plus card fees, StratusLive charges $99/month plus processing costs. Zeffy charges zero fees so you keep every dollar raised for your mission.
CharityEngine and StratusLive focus on donor management but lack built-in fundraising tools. Zeffy gives you raffles, auctions, ticketing, and donations in one platform.
CharityEngine and StratusLive have steep learning curves requiring training and technical support. Zeffy is designed for small teams to start fundraising immediately.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month and StratusLive $99/month plus processing fees. You keep 100% of donations with Zeffy's optional donor contributions covering costs.
Unlike CharityEngine and StratusLive which charge processing fees on every donation, Zeffy processes all payments at zero cost. Donors can voluntarily contribute to support the platform, maximizing funds for your mission.
Yes, Zeffy provides comprehensive donor profiles, gift tracking, and automated receipts without monthly fees or complex setup. You get powerful donor management tools that are easy to use and completely free.
Zeffy provides complete donor management at zero cost, while CharityEngine charges $550/month and StratusLive $99/month plus processing fees. You get donor profiles, gift tracking, and automated receipts without monthly subscriptions eating into your budget.
Yes, Zeffy offers robust donor tracking with contact management, giving history, and automated thank-you emails. Unlike complex CRM systems that require training, Zeffy's donor tools are designed for small nonprofit teams to use immediately.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
