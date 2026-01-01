CharityEngine and Salesforce offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up quickly for small nonprofits. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Salesforce
💸
CharityEngine costs $550/month plus card fees, while Salesforce charges $60/user/month plus processing fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes to your mission.
🛠️
CharityEngine and Salesforce require consultants or dedicated IT staff to configure properly. Zeffy works right out of the box for small nonprofit teams.
🎟️
CharityEngine and Salesforce need third-party apps for auctions, raffles, and ticketing. Zeffy includes all fundraising tools in one platform at no cost.
CharityEngine costs $550/month plus transaction fees, while Salesforce charges $60/user/month plus processing costs. Zeffy gives you complete donor tracking, gift processing, and relationship management at zero cost. No monthly fees, no per-user charges, no transaction costs.
Absolutely. Zeffy includes donor profiles, gift tracking, automated receipts, and detailed reporting without any monthly subscription. While other platforms nickel and dime small nonprofits, we believe donor management tools should be accessible to every organization, regardless of budget size.
CharityEngine charges $550/month plus transaction fees on every donation. Zeffy is completely free with no monthly fees or transaction costs. Your donors can leave voluntary contributions to support our platform, but 100% of donations go directly to your cause.
Salesforce costs $60/user/month plus payment processing fees and requires technical expertise to set up. Zeffy offers simple donor management tools that work right out of the box, with no monthly costs or complex configurations needed.
Yes. While CharityEngine and Salesforce require separate tools for auctions, raffles, and online stores, Zeffy includes everything in one free platform. You get donation forms, event ticketing, peer-to-peer campaigns, and donor management without any monthly fees.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
