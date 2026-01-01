CharityEngine and ProDon offer donor management tools, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor tracking, donation forms, event management, and email tools — all with zero fees so you can invest every dollar in your mission instead of software costs.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Pro Don
💸
CharityEngine charges $550/month plus transaction fees, while ProDon stacks monthly costs on top of card fees. Zeffy charges zero fees, so every dollar donated goes directly to your mission.
🧩
CharityEngine and ProDon lack auction, raffle, and ticketing features, forcing you to manage multiple platforms. Zeffy includes everything from donation forms to event management in one simple system.
🚀
CharityEngine requires significant training and technical setup, while ProDon needs complex configuration. Zeffy works right out of the box, so you can focus on donor relationships instead of software management.
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month plus card fees and ProDon charges monthly fees plus processing costs. You keep 100% of donations with Zeffy.
Zeffy provides donor profiles, gift history, and automated receipts without monthly fees or complex setup. Unlike CharityEngine and ProDon, you don't need technical training to get started.
Yes, Zeffy includes donations, events, raffles, auctions, memberships, and online stores in one platform. CharityEngine and ProDon require separate tools for many features, adding costs and complexity.
Zeffy gives you complete donor management with zero platform fees. CharityEngine costs $550/month plus processing fees, while ProDon charges monthly fees plus card fees. With Zeffy, you keep every dollar donated.
CharityEngine costs $6,600+ annually plus processing fees. ProDon charges monthly fees plus transaction costs. Zeffy is completely free with optional donor contributions covering costs, saving thousands yearly.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
