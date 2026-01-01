CharityEngine and Planning Center help you track donors and manage relationships, but both charge monthly fees that add up over time. Zeffy gives you donor management, donation forms, event ticketing, and email tools — all with zero fees so every dollar stays with your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Planning Center
💸
Zeffy charges zero fees, so every donation goes directly to your mission instead of paying $550+ monthly subscriptions plus card processing costs.
⚙️
Zeffy works right out of the box with simple tools designed for one-person teams, not complex donor management systems that need training.
🎟️
Zeffy includes raffles, auctions, ticketing, and peer-to-peer campaigns in one platform, eliminating the need for multiple software solutions.
CharityEngine costs $550/month plus processing fees, eating into your donations. Zeffy offers complete donor management with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform, keeping 100% of your fundraising for your mission.
Planning Center charges monthly fees plus processing costs and lacks fundraising tools. Zeffy provides donor tracking, donation processing, and campaign management in one free platform - no monthly fees, no processing charges.
Yes! Zeffy handles donor profiles, gift tracking, automated receipts, and reporting without any costs. While competitors charge hundreds monthly plus transaction fees, we keep donor management simple and completely free for nonprofits.
CharityEngine costs $550/month plus processing fees, making it expensive for small nonprofits. Zeffy offers complete donor management, fundraising tools, and payment processing with zero fees - donors can leave voluntary contributions to support our platform.
Planning Center focuses on church management and lacks fundraising capabilities. Zeffy provides donor tracking, online donations, event ticketing, and peer-to-peer campaigns in one free platform designed specifically for nonprofits.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
