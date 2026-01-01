CharityEngine and LiveImpact both offer donor management tools, but their monthly fees and transaction costs add up quickly. Zeffy gives you complete donor management, fundraising campaigns, and event ticketing with zero fees — so you keep 100% of every donation for your mission.
Zeffy is trusted by 100,000+ nonprofits
Charity Engine VS Live Impact
Zeffy charges zero fees on donations, raffles, and events so every dollar goes to your mission
Zeffy includes built-in raffle and auction tools so you can run fundraising events without juggling multiple platforms
Zeffy works right out of the box so volunteers can jump in without extensive training or technical setup
Zeffy offers complete donor management with zero platform fees, while CharityEngine costs $550/month and LiveImpact $150/month plus transaction fees. You keep 100% of donations and get powerful CRM tools without the monthly burden.
Unlike CharityEngine's complex system requiring dedicated staff or LiveImpact's basic features, Zeffy provides easy donor tracking with automated receipts, giving history, and engagement insights that volunteers can use right away.
Yes, Zeffy scales with your organization at zero cost. While CharityEngine and LiveImpact charge more as you grow, Zeffy supports unlimited donors and donations with the same fee-free model, protecting your budget as you expand.
Zeffy provides complete donor management with zero platform fees. Track giving history, send automated receipts, and build donor relationships without paying $550/month like CharityEngine or $150/month like LiveImpact.
Yes, Zeffy is built for small nonprofits. Get donor tracking, automated thank-you emails, and giving insights that volunteers can use easily, unlike complex systems that need dedicated staff to operate.
Zeffy est la plateforme de collecte de fonds qui supprime les frais, met de l'ordre dans les technologies et fait passer votre cause en premier - pour que votre équipe, même si vous êtes une petite équipe avec plusieurs casquettes ou une personne seule, puisse se concentrer sur ce qui compte vraiment.
Pas de frais de plateforme. Pas de frais de traitement. Pas de piège. Nous savons que cela semble trop beau pour être vrai, mais ce n'est pas le cas. Chaque centime va directement à votre mission, alors que les concurrents prélèvent 2 à 3 % sur chaque don.
Arrêtez d'alterner entre MailChimp, Eventbrite et toutes ces feuilles de calcul. Vous pouvez désormais gérer les dons, les ventes de billets, les adhésions, les tirages au sort et toutes les informations relatives aux donateurs en un seul endroit.
Conçu pour des équipes comme la vôtre, qu'elles soient dirigées par des bénévoles ou qu'elles disposent d'un personnel limité. Créez des formulaires de dons, vendez des billets et lancez des campagnes sans avoir besoin d'être un génie de la technologie. C'est très facile et vous serez opérationnel en quelques minutes.
Qu'il s'agisse de codes QR sur les prospectus ou de Tap-to-Pay sur un téléphone, Zeffy facilite l'acceptation des dons en déplacement. Optimisé pour les mobiles et prêt à être mis en ligne, aucun donateur ne passe à travers les mailles du filet.
Centraliser les relations avec les donateurs, automatiser les messages de remerciement et préserver les connaissances institutionnelles lorsque les membres du conseil d'administration se retirent.
En tant qu'association à but non lucratif n'ayant que deux membres et pas (encore) de financement, nous avions besoin d'un service dont les frais seraient faibles (voire nuls). Zeffy était un rêve devenu réalité.
Masey, Loose Ends.
